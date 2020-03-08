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عدن - ياسمين التهامي - ”غريفيث“ يتعرض لأكبر موقف محرج في مأرب ويرفض انسحاب الحوثيين من ”الجوف“

كشف وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، عن فحوى حوار دار بينه وبين المبعوث الأممي، خلال زيارة الأخير، السبت، إلى محافظة مأرب.

وقال الوزير عطية، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك": سألت غريفيت في مأرب بعد ما طلب وقف التصعيد العسكري، قلت له يعود الحوثي الى خارج الجوف والفرضة كوضعه السابق، فرد قائلا: لا لا، وهرب من النقاش

وأضاف: قلت له الفرضة والحزم سقطت وأنت في صنعاء ، ولم تطالبهم بوقف التصعيد العسكري حتى وصلوا الجوف ،فهل هو ضوء أخضر دولى .. فتهرب من الإجابة للأسف الشديد .. وكذلك تطالب بخفض التصعيد ، وأنت تشاهد الإجتياح لنهم والحزم والآف النازحين من جحيم الحوثي ولم توقفهم عن التصعيد؟ ولو كان للحوثي حاضنة شعبية لما نزح 25 الف أسرة هروبا من الحوثي .. أنتزعت ثقتنا فيكم كمجتمع دولي.

جديد اب برس​

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وواختتم بالقول "على قيادة البلد وكل الأحرار أن تفرض واقعا جديدا ويتم تحرير الجوف وعندها سيفشل مشروع غريفيت والحوثيين .. فالبقاء لمن يملك القوة ، ولا يركن على سيناريوهات الأمم المتحدة التي تشاهد إنتهاكات الحوثي ولم تحرك ساكنا بل تمهد له للسيطرة على اليمن كاملا.