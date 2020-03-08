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عدن - ياسمين التهامي - وفاة الملك سلمان .. الإمارات تعزي السعوديين وتثير غضبهم وحمد المزروعي “مغرد بن زايد” يشعل تويتر بعد اعتقالات “آل سعود” (صورة)

استبق حمد المزروعي، الشهير بـ”مغرد بن زايد”، وهو المعروف بقربه من أجهزة الاستخبارات في أبوظبي، الإعلان عن حملة الاعتقالات التي طالت أمراء من العائلة الحاكمة في السعودية بساعات لينشر تغريدة غامضة على منصة “تويتر” أثارت غضب واستياء السعوديين.

وكانت العبارة التي كتبها المزروعي صغيرة جداً ومكونة من كلمتين فقط؛ هما “كش ملك”

وعلى الرغم من أنه لم يوضح أي تفاصيل فإن تغريدة المزروعي فُسرت من قبل المغردين بأنها تستهدف السعودية، وقال بعضهم إنه يقصد وفاة الملك سلمان بن عبد العزيز.

لكن خبر اعتقال أمراء سعوديين بارزين، أعلنته وسائل إعلام عالمية بعد ساعات قليلة من تغريدة المزروعي، هو ما زاد من اعتقاد المغردين السعوديين بأن الإماراتي المقرب من مخابرات بلاده يقصد في تغريدته الملك سلمان.

جديد اب برس​

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ردود فعل سعودية غاضبة جاءت رداً على المزروعي، بعضها كانت تحمل عبارات مسيئة.

مغردون من بلدن عربية مختلفة كان لهم حضور للمشاركة في التعليق على تغريدة المزروعي، وفسر كثيرون منهم أن ما وراء التغريدة هو وفاة العاهل السعودي.

واستدل آخرون من هذه التغريدة ومما أعقبها من اعتقالات في السعودية بأن الإمارات هي من تحرك السياسة في المملكة.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أفادت وسائل إعلام عالمية بشن السلطات السعودية حملة اعتقالات شملت أمراء كباراً في العائلة المالكة، بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي، وولي العهد السابق محمد بن نايف، وشقيقه الأمير محمد بن نايف.

ووجهت للأمراء المعتقلين تهمة الخيانة العظمى بحسب الصحيفتين.

من جانب آخر حقق وسم حمل عنوان “#محمدبنسلمان” الترند في السعودية، اليوم السبت، جاءت التعليقات فيه مؤيدة لسياسة محمد بن سلمان، وتشيد بحكمه، على خلاف ما تحقق على أرض الواقع وأكدته تقارير دولية.

ويبدو من الوسم أنه داعم لولي العهد، في وقت يزداد السخط داخل الأسرة الحاكمة من سياسته مع وجود سعي لإزاحته عن الحكم، بحسب تقارير دولية.

وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، في أكتوبر الماضي، فإن سخطاً تشهده بعض دوائر النخبة في السعودية؛ حيث يعتقدون أن ولي العهد سعى بشدة للسيطرة على السلطة، وازداد السخط بعد استهداف أرامكو، في 14 سبتمبر الماضي، وتسبب حينها بإيقاف نصف الإنتاج السعودي من النفط.

وبحسب تسريبات تناقلتها وسائل إعلام عالمية في وقت سابق، فإن هناك سعياً داخل الأسرة الحاكمة للإطاحة بالحكم لمنع وصول محمد بن سلمان للعرش، وإن عمه أحمد بن عبد العزيز، الذي اعتقل، هو أبرز المرشحين لتولي الحكم.

من جهة أخرى ذكر الدكتور محمود رفعت، خبير القانون الدولي، أن أبوظبي تقف وراء اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف.

وقال محمود رفعت في تغريدة له إن مصدراً موثوقاً من داخل السعودية أبلغه أن اعتقال الأمراء جاء بسبب أخبار قال إنها “ملفقة” مررها ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إلى محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، مفادها أن أجهزته الأمنية رصدت اتصالات للأمراء المعتقلين مع سفراء دول أوروبية في السعودية بهدف إزاحته من الحكم.