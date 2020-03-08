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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:ــــ موت الاميرالمقرب ل محمد بن سلمان يظهرمشهدًا مؤثرًا لبكاء ولي العهد السعودي (تفاصيل الفاجعة)

وثقت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية؛ مشهدًا مؤثرًا لبكاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد الفاجعة التي هزت الأسرة الحاكمة "آل سعود"



وتفاعل آلاف المغردين على موقع "تويتر" في السعودية مع صورة محمد بن سلمان، وتداولها على نطاق واسع، مؤكدين أن الأمير المتوفي طلال بن سعود بن عبد العزيز، كان صديقًا لولي العهد.وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء الماضي، وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر ناهز 68 عامًا.وأدّى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب صلاة عصر أمس الخميس في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود.

جديد اب برس​

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وشارك في الصلاة الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز المستشار الخاص للملك، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.