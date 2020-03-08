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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة... فاجعة مروعة تصيب الكويتيين قبل قليل بعد مصرع أكثر من 8 أشخاص والشرطة الكويتية تهب الى مكان الحادث (شاهد الفيديو )

لقي 8 أطفال مصرعهم في حريق مروع التهم منزلاً بمنطقة صباح الأحمد بالكويت، فيما أنقذت العناية الإلهية 5 أطفال آخرين من نفس الأسرة، وحالتهم خطيرة. وأوضحت مصادر أن الشكوك تحوم حول خادمتين تعملان بالمنزل وهربتا منه وقت الحريق، مشيرةً إلى أن إحداهما ضُبطت وهي إثيوبية الجنسية، فيما لا تزال الأخرى هاربة.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً في الحادث المروع، لكشف ملابساته وأسبابه، فيما تشير المعاينة الأولية إلى أنه ربما يكون جنائياً. جديد اب برس​ Advertisements لقي 8 أطفال مصرعهم في حريق مروع التهم منزلاً بمنطقة صباح الأحمد بالكويت، فيما أنقذت العناية الإلهية 5 أطفال آخرين من نفس الأسرة، وحالتهم خطيرة. وأوضحت مصادر أن الشكوك تحوم حول خادمتين تعملان بالمنزل وهربتا منه وقت الحريق، مشيرةً إلى أن إحداهما ضُبطت وهي إثيوبية الجنسية، فيما لا تزال الأخرى هاربة. وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً في الحادث المروع، لكشف ملابساته وأسبابه، فيما تشير المعاينة الأولية إلى أنه ربما يكون جنائياً. لقي 8 أطفال مصرعهم في حريق مروع التهم منزلاً بمنطقة صباح الأحمد بالكويت، فيما أنقذت العناية الإلهية 5 أطفال آخرين من نفس الأسرة، وحالتهم خطيرة. وأوضحت مصادر أن الشكوك تحوم حول خادمتين تعملان بالمنزل وهربتا منه وقت الحريق، مشيرةً إلى أن إحداهما ضُبطت وهي إثيوبية الجنسية، فيما لا تزال الأخرى هاربة. وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً في الحادث المروع، لكشف ملابساته وأسبابه، فيما تشير المعاينة الأولية إلى أنه ربما يكون جنائياً.

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