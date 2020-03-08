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صنعاء - ياسمين الخيامي - إعدام العروسة بطريقة بشعة أثناء حفل الزفاف واختطاف العريس.. ومفاجأة بشأن هوية المجرمين.. (تفاصيل مرعبة وصادمة)

تحول حفل زفاف إلى مجزرة دموية في المكسيك بعد أن أقدمت عصابة بقتل العروس وخطف عريسها.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن العروس كانت شقيقة أحد زعماء العصابة في المكسيك، وقتلت بالرصاص من قبل مسلحين تابعين لعصابة منافسة.

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إعدام العروسة بطريقة بشعة أثناء حفل الزفاف واختطاف العريس.. ومفاجأة بشأن هوية المجرمين.. (تفاصيل مرعبة وصادمة)

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وأطلقت العصابة النار على بعض المدعوين وهربوا بعد خطف العريس الذي لم يتم العثور عليه حتى الان.