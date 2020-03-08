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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الأستاذ "الريمي" الذي توفي بصنعاء بعد الاعتداء عليه من قبل ولي أمر احد الطلبة.. هذا ما حدث اليوم بشأنه !

قالت مصادر محلية، اليوم السبت، أن قبائل محافظة ذمار قاموا بتحكيم قبائل ووجهاء محافظة ريمة، تحكيم مطلق في قضية مقتل التربوي فيصل الريمي. وذكرت المصادر أن عدد من مشايخ ووجهاء ذمار وعنس، قاموا بتحكيم وجهاء ومشايخ ريمة بخمس سيارات وعشرة بنادق فيما حصل من اعتداء تسبب في استشهاد التربوي فيصل سعد علي الريمي من قبل الجاني المدعو مراد ناصر جبران الفقيه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وردنا الآن.. انفجارات عنيفة قبل قليل وقصف جوي هستيري (الأماكن المستهدفة) هل تذكرون الأستاذ "الريمي" الذي توفي بصنعاء بعد الاعتداء عليه من قبل ولي أمر احد الطلبة.. هذا ما حدث اليوم بشأنه ! إعدام العروسة بطريقة بشعة أثناء حفل الزفاف واختطاف العريس.. ومفاجأة بشأن هوية المجرمين.. (تفاصيل مرعبة وصادمة) عاجل.. دقت ساعة الصفر بوارج حربية وقوات برية وجوية أمريكية تغزو اليمن وتباشر السيطرة على منابع النفط والغاز بذريعة الارهاب عـاجل.. بينهم محمد اليدومي وعبدالوهاب الآنسي وعبدالمجيد الزنداني وعلي محسن الأحمر و13 أميراً سعودياً.. اعتقالات واسعة تشمل قيادات الاخوان في الرياض على خلفية مخطط الانقلاب على الملك سلمان (تفاصيل+أسماء) ورد للتو : حدث هام من مأرب.. مصادر تكشف عن تسليم المدينة لجماعة الحوثيين والأنباء الأولية تفجر مفاجأة.. تفاصيل حصرية وردنا الان: من قلب الحدث.. هذا هو مصير مأرب الان بعد توجيه زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بحسم المعركة وتوافد أكثر من 10 الف ملسح حوثي قبل ساعات Advertisements عاجل وفي غاية الخطورة.. إعترافات خطيرة لرئيس حزب الإصلاح بعد إعتقاله ستنهي علاقة الرياض بالحزب الى الأبد..!! وفاة الملك سلمان .. الإمارات تعزي السعوديين وتثير غضبهم وحمد المزروعي “مغرد بن زايد” يشعل تويتر بعد اعتقالات “آل سعود” (صورة صادمة) أسد يخطف عروسة من يد العريس.. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما شاهد الأسد يغرس مخالبه في جسد الفتاة ..(فيديو صادم ومروع) وردنا الان من قلب العاصمة السعودية الرياض .. سياسي يمني ويكشف تفاصيل جديدة وخطيرة حول الانقلاب في السعودية وردنا الان.. دقت ساعة الصفر 12 ألف مقاتل حوثي على أبواب مأرب وتعزيزات عسكرية ضخمة تتوافد وتوجيهات عليا بحسم المعركة.. تفاصيل حصرية حدث كبير تشهده السعودية.. “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة حول الملك سلمان وما يخطط له نجله وينشر تسريبات من داخل أروقة الديوان الملكي الاعلان عن محاولة انقلاب عسكري خطير جارية الآن ضد محمد بن سلمان: تحركات عاجلة لكبار أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية للإطاحة بولي العهد.. (تفاصيل حصرية) وردنا الان.. أنباء عن وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد تدهور حالته الصحية والاعتقالات تتوسع إلى أميرات في الأسرة الحاكمة وأبناء الأمراء للرجال فقط احذروا تناول الشاي في هذه الحالة لأنه يقتل رجولتك ويرفع هرمون الأنوثة واشارت المصادر الى قبول وجهاء ذمار بأي حكم يصدر من أسرة التربوي الريمي، شريطة تسليم المدعو مراد الفقيه للجهات الأمنية و تم تلبية ذلك الشرط القبلي وقام المدعو مراد الفقيه بتسليم نفسه للجهات الأمنية. ونوهت المصادر بأن أسرة الجاني سيتوجهون غدا الاحد، بمهجم و"معبر النقاء" وسيكون التجمع في حي القادسية جوار المنطقة الثالثة للكهرباء بمديرية السبعين، بالعاصمة صنعاء. وكان المدعو الفقيه اقدم على الاعتداء والتهجم رفقة مسلحين على التربوي فيصل الريمي وهو في باحة إحدى مدارس مديرية السبعين، في ديسمبر الماضي، ما أدى الى وفاته بعد الاعتداء عليه.

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