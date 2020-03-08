"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الفترة المسائية السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية اليوم السبت 7 مارس / آذار 2020:

- المشتركة تصد محاولة تسلل على الجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/464945 - طفل في الضالع ضحية جديدة لقذيفة هاون حوثية https://www.elyamnelaraby.com/464944 - بالفيديو.. هكذا تعاملت المشتركة مع حوثيين تسللوا شرق مدينة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/464942 - أهالي يعانون من جرائم الحوثيين وتواطؤ الأمم المتحدة "تقرير" https://www.elyamnelaraby.com/464988 - المليشيا تُداهم منزل مواطن وتختطف أحد أولاده ببيت الفقيه جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/464982 - "الخليج 365" ينشر نص كلمة "غريفيث" أثناء زيارته بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/464973 - "الخليج 365" ينشر أسماء القتلى الحوثيين بالجوف وشرق صنعاء بأقل من شهر https://www.elyamnelaraby.com/464955 - بنحو شهر.. مصرع نحو 800 عنصر حوثي شرق صنعاء والجوف https://www.elyamnelaraby.com/464954 - القوات الجنوبية تستهدف ناقلة جند حوثية شمالي العود Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/464946 - سرقة أكثر من 22 مليون بمنزل مغترب من أبناء إب https://www.elyamnelaraby.com/464995 - المشتركة تُحبط هجوماً للحوثيين على التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/464940 - الحوثيون يواصلون قصف أحياء حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/464939 - الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانيا https://www.elyamnelaraby.com/464938 - نائب الرئيس يطلع على مستجدات المنطقتين السادسة والسابعة https://www.elyamnelaraby.com/464935 - عدن .. مدير عام خورمكسر يطلع على أعمال النظافة في ساحل أبين https://www.elyamnelaraby.com/464931 - بالمعلومات والسياسة.. مُحسن يكشف دور بريطانيا داخل اليمن https://www.elyamnelaraby.com/464930 - جمال مُحسن: وزير الخارجية البريطاني يحمل "السلام" https://www.elyamnelaraby.com/464923 - ننشر جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الأحد https://www.elyamnelaraby.com/464926

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