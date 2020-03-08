شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مسيرة حاشدة في تعز تنديدا بمماطلة استكمال التحقيقات في جريمة اغتيال الحمادي "بيان" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

تعز - الخليج 365

احتشد المئات من أبناء تعز جنوب غرب اليمن في مسيرة جماهيرية حاشدة اليوم السبت جابت شوارع المدينة مطالبة اللجنة الرئاسية بسرعة استكمال التحقيقات ونشرها للرأي العام.



المسيرة انطلقت من جولة العواضي شارع جمال وسط المدينة، واستقرت أمام مبنى محافظة تعز.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات ثورية نادت باستكمال التحقيقات في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع شرعية.

وفي بيان المسيرة طالب أبناء تعز بسرعة الإستجابة لفريق المحامين بالقضية ، وطالبو بسرعة استدعاء من وردت أسمائهم في ملف التحقيقات بالجريمة.

نص البيان الصادر عن المسيرة :

بيان المسيرة المطالبة بسرعة استكمال التحقيقات بجريمة إغتيال العميد الركن عدنان الحمادي

يا أبناء تعز الأحرار... يا أبناء شعبنا المغلوب على أمره

أكثر من ثلاثة أشهر مضت على جريمة الإغتيال السياسي، التي طالت أنبل القيادات العسكرية في محافظة تعز واليمن، جريمة إغتيال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع شرعية بتعز، وذلك في منزله الكائن في بني حماد بريف تعز الجنوبي، وعلى الرغم من هذه المدة الطويلة الا أن اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق بجريمة الإغتيال لم تكمل إجراءات التحقيقات حتى اليوم، وهو ما بات يثير شكوك أبناء المحافظة ومخاوفهم من ضياع القضية العادلة بين التجاذبات السياسية في المحافظة واليمن ، وهو الأمر الذي لن نسمح به وسنواصل نضالنا حتى تحقيق العدالة للشهيد وللوطن.

يا جماهير شعبنا المكلوم

لقد تزامنت جريمة إغتيال الحمادي مع ظروف أمنية منفلتة بشكل مخيف تشهدها مدينة تعز ، تزايدت معها أعمال العنف والقتل خارج القانون وأعمال السطو والنهب على ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة يقوم بها عصابات منفلتة وخارجة عن القانون، وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع قيادات المحافظة المدنية والعسكرية والأمنية، والتي تثبت لنا يوماً عن يوم عجزها عن إدارة المحافظة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتوفير الأمن على حياتهم.

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أيتها الجماهير الكريمة المشاركة في هذه المسيرة :

إن خروجنا اليوم بهذه المسيرة يأتي تأكيداً منا على رفض الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة، ورفضنا القاطع لجريمة الإغتيال السياسي بحق الحمادي، واصرارنا على الإنتصار له وملاحقة المجرمين بكل الطرق القانونية والمدنية والشعبية، وصولا لاعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب، ونؤكد على أن سياسة القتل والاغتيال والإرهاب لن تثني أبناء تعز عن المضي قدما في النضال المدني والسلمي، ولن نسمح بالانزلاق نحو العنف، وسنحمي تعز ومدنيتها بالنضال المدني.

وإزاء ما تقدم فإننا نؤكد على ما يلي:

1_ سرعة استيفاء اجراءات النقص والقصور في ملف القضية واستكمال التحقيقات وضبط المطلوبين من المنفذين والمخططين لهذه الجريمة.

2_ نطالب مكتب النائب العام بسرعة الاستجابة والتنفيذ لمطالب فريق المحامين بقضية الشهيد العميد عدنان الحمادي، كما نطالب بسرعة استدعاء من وردت اسماءهم في ملف التحقيقات بالجريمة واستكمال التحقيقات.

٣_ نحذر من مغبة التلاعب بالتحقيقات، ونؤكد على ضرورة الإلتزام الكامل بالمسؤولية والمهنية والمصداقية حتى نضمن سلامة مسار القضية، ونؤكد رفضنا القاطع على تحويل القضية إلى مادة للمهاترات الاعلامية والتجاذبات السياسية المقيتة.

أخيراً نوجه شكرنا لفريق المحامين المتابع لهذه القضية على جهودهم الدؤوبة والشجاعة، ونؤكد على اننا سندا لهم في كشف الجريمة ومحاسبة المنفذين والمخططين والمتعاونين وفقا للقانون.

عاشت اليمن وتعز حرة

والنصر للوطن

والرحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى.

صادر عن مسيرة الإنتصار للوطن الشهيد عدنان الحمادي المطالبة بسرعة استكمال التحقيقات في جريمة إغتيال العميد الحمادي، 7 مارس 2020م.