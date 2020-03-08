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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سرقة أكثر من 22 مليون بمنزل مغترب من أبناء إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
إب - الخليج 365
شهدت محافظة إب، وسط اليمن، حادثة سرقة لمنزل مواطن مغترب في ظل تصاعد حوادث السرقات بعد سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة أواخر العام 2014.
ووفق مصادر محلية، فإن منزل المواطن المغترب "بركات البعداني" الكائن في منطقة سائلة جبلة جنوب مدينة إب، تعرض لسرقة أكثر من 22 مليون ريال يمني.
وتأتي هذه الحادثة وسط فوضى وفلتان أمني زادت معها جرائم القتل والسرقات والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، في ظل سيطرة المليشيات الانقلابية.
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