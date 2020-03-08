شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سما المصرى عارية بقميص النوم الأبيض الشفاف وتنشر فيديو ليلة الدخلة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، فيديو جديد على إنستجرام داعبت به جمهورها تظهر فيه مرتدية قميص نوم أبيض شفاف يظهر جسمها بالكامل.

وظهرت سما المصري فى الفيديو وهى فى غرفة النوم مرتدية قميص نوم أبيض شفاف ، وعلقت سما على الفيديو قائلة :نصائح لليله الدخله للراجل وللست فقط في فيديو حصري علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…اعملوا subscripe وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه واسمها ع اليوتيوب((الحريم حصري مع سما المصري)) وانتظروا المزيد من النصائح ليله الدخله.

يذكر أن المصري كانت قد نشرت أيضا صورة لها بقميص نوم باللون الأسود شفاف ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

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