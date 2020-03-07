شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المعتقلون من الأمراء بالعشرات .. ومرسوم ملكي مرتقب يضع النقاط على الحروف ويكشف عن إسم الملك الجديد .. مجتهد يستبق الاحداث في السعودية ويكشف ما يدور وراء الكواليس ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناول بعض المغردين بأن الحالة الصحية لعاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز في وضع حرج للغاية . وكشف المغرد الشهير مجتهد في تغريدة له على تويتر بأن الملك سلمان في حالة احتضار إن لم يكن قد توفي على الأرجح . --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc ، فاعجبت المذيع "جورج قرداحي" .. لكنه انصدم بحقيقتها في نهاية الحلقة وطردها من الاستوديو ..شاهد • هل تذكرون الطفلة اللبنانية "لين الحايك" نجمة برنامج ذا فويس .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقه ..(فيديو وصور) • شاهد كيف استطاعت أفعى الأناكوندا التهام خنزير ضخم خلال ثواني فقط ... لكن ماحدث لها في النهاية كان صادم ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية) • فنانة كويتية شهيرة تصدم متابعيها بفيديو صادم وفضيحة أخلاقية للخادمتين اللواتي يعملن في منزلها ..والمفاجأة التي عثرت عليها في هواتفهن عند تفتيشها ..شاهد • هذا المشروب البسيط يخلصك نهائيا من حصوات الكلى للأبد .. استخدمة الان فورا وعش مرتاح البال • أسد غاضب يهاجم عروسة بسرعة البرق ويخطفها من أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركها للأسد يمزق جسدها حدثت مفاجاة وقلبت الأمور رأساً على عقب(فيديو) • وداعا للجلطات الدماغية والنوبات القلبية .. هذة الطريقة البسيطة تقضي على ارتفاع ضغط الدم للأبد وبدون استخدام أي أدوية طبية ..شاهد Advertisements • عاجـــل : وزير كويتي يحذر من انفجار نووي وشيك في الخليج .. ويتنبأ بانهيار هذة الدولة العربية قبل نهاية 2020م • السعودية : عريس يهرب من عروسته اثناء حفل الزفاف ..غادر القاعة على الفور بعد اكتشافه هذا الأمر الصادم ..شاهد • قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد • حورية الأرض تظهر في السعودية .. ملكة جمال المملكة تشعل الوطن العربي بجمالها الصاخب ..(شاهد الصور) • عاجـــل : السعودية تدخل الأن في منعطف خطير ومحمد بن سلمان يعتقل اثنين من كبار امراء آل سعود ..(أسماء وتفاصيل) • فتاة تنتقم من زوجها شر انتقام .. ربطته وعاشرت عشيقها امام عينه ..«تفاصيل صادمة» • "جرثومة المعدة" التي يعاني منها الكثير حول العالم يسببها هذا الطعام الذي نتناوله كل يوم ونحن لا نعرف خطورته القاتله ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال --------------------------------- ولفت بأن المعتقلين من أفراد الأسرة الحاكمة لآل سعود بالعشرات وليس كما يشاع بأنه يقتصر في الأمير أحمد بن عبدالعزيز ابناء نايف . وكشف المغرد الشهير مجتهد في تغريدة له عن تفاصيل الوضع الصحي للملك سلمان ” الملك توفي ، أو يحتضر ” واضاف ”

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كانت هذه تفاصيل خبر المعتقلون من الأمراء بالعشرات .. ومرسوم ملكي مرتقب يضع النقاط على الحروف ويكشف عن إسم الملك الجديد .. مجتهد يستبق الاحداث في السعودية ويكشف ما يدور وراء الكواليس ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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