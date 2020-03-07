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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان: من قلب الحدث.. هذا هو مصير مأرب الان بعد توجيه زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بحسم المعركة وتوافد أكثر من 10 الف ملسح حوثي قبل ساعات

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