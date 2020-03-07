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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. دقت ساعة الصفر 12 ألف مقاتل حوثي على أبواب مأرب وتعزيزات عسكرية ضخمة تتوافد وتوجيهات عليا بحسم المعركة.. تفاصيل حصرية

أفادت مصادر عسكرية رفيعة في جماعة الحوثي، إن توجيهات عليا صدرت مساء أمس الجمعة، للوحدات القتالية التابعة للجماعة بحسم معركة مأرب.

وأكدت المصادر في تصريحات إعلامية رصدها “الميدان اليمني”، وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لجماعة الحوثي، وقد التحقت بالقوات المتواجدة على مشارف محافظة مأرب شمالي شرقي اليمن.

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ولفتت المصادر ، بحسب وكالة “ديبريفر” إلى أن “قوام القوات الحوثية المرابطة على مشارف مأرب تقدر بنحو 12 ألف مقاتل”.

12 ألف مقاتل على أبواب مأرب

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، قبيل زيارة المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، بساعات قليل (الساعات الاولى من يوم السبت).

وقال مصدر عسكري إن المقاتلين الحوثيين تمكنوا أمس الجمعة، من “السيطرة على معسكر اللبنات الواقع في النقطة الفاصلة ما بين محافظتي الجوف ومأرب”.

وأكد المصدر إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية التابعة لجماعة الحوثي، نفذت عملية هجومية استهدفت غرف القيادة والعمليات والسيطرة الخاصة بمعسكرات صحن الجن وتداوين والرويك في محافظة مأرب.

يذكر أن جماعة الحوثي، كانت قد سيطرة على مدينة الحزم المركز الرئيسي لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية والمجاورة لمحافظة مأرب، يوم الأحد الماضي.

وكانت قوات الجيش الوطني قد خسرت، جبهة نهم ومحافظة الجوف غربي محافظة مأرب، في مقابل تقدم لافت وسريع لقوات الحوثيين التي أصبحت على بعد كيلوا مترات من مدينة مأرب التي تعد العاصمة العسكرية للشرعية.