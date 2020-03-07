بتمويل محلي.. - محافظ شبوة يوقع عقدًا لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة عتق

وقع محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، السبت، عقداً مع شركة الغويزي للتجارة والمقاولات، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة عتق، عاصمة المحافظة، بتمويل من حصة المحافظة من النفط.

وقال بن عديو في منشور مقتضب له على صفحته في "الفيس بوك"، "إن المشروع سيُنفذ بمبلغ 7.5 مليون دولار، بتمويل من حصة المحافظة من عائدات مبيعات النفط الخام".

وأكد المحافظ على "ضرورة أن يشمل المشروع واحد وعشرين وحدة من وحدات الجوار الحديثة بالمدينة، والتي تقام على مساحة خمسة وثلاثين كيلو متر مربع".

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وأشار بن عديو، إلى "أهمية استيعاب الشبكة لعملية التوسع العمراني المتواصل والمستقبلي الذي تشهده المدينة".

وأكد أن "المشروع يشكل أحد أهم الأولويات في مشاريع البنية التحتية، في المحافظة".

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام السلطة المحلية بمشاريع التنمية والبُنية التحتية.

