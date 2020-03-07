شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة صادمة لطفل يمني مات جوعاً بعد سنوات من المعاناة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون صورة لطفل يمني من مديرية بني قيس بمحافظة حجة قيل أنه مات جوعاً بعد صراع مع الجوع لسنوات . واوضح ان الطفل صادق يتيم الأب كان يعيش مع والدته في عشة هشه في مديرية بني قيس محافظة حجة ومات بعد أربع سنوات كاملة ظل فيها يعاني ويصارع الجوع مع والدته ، لكنه سقط أخيراً .واضاف الناشطون ان صادق قد سبقه الكثيرون إلى نفس المصير نتيجة الفقر وانعدام الغذاء .

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