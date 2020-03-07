شبوة تبدأ تنفيذ مشروع عجزت عنه الدولة عقود .. صور

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يزيد بن سلمان - شبوة - وسط فرحة شريحة الشباب والرياضيين

بدء العمل رسميا في ملعب الفقيد ناصر الخليفي بشبوة

عتق / عادل القباص

* بتوجيهات محافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو بدأ العمل رسميا في ملعب الفقيد ناصر الخليفي بمدينة عتق بمحافظة شبوة والذي تنفذه مؤسسة العشب الأخضر لإنشاء وصيانة الملاعب الرياضية والحدائق وبتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام .

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شبوة الأستاذ محسن عوض سنان حرص السلطة المحلية وعلى رأسهم المحافظ على تطوير أستراتيجيات مستدامة للنهوض بالواقع الرياضي والشبابي بالمحافظة مشيدا بالدور الكبير الذي يوليه المحافظ بن عديو قائد مسيرة البناء والتنمية في دعم وتشجيع المشاريع والفعاليات والأنشطة الرياضية والشبابية وبصماته الملموسه على الواقع .

مشيرا أن المشروع سيشهد إنشاء مدرجات مع المنصة لكبار الضيوف ومكوناته وتسويره وفرش أرضية الملعب بالعشب الصناعي وبناء محلات تجارية على الشارع العام والذي يضمن للمكتب والملعب موارد مالية مستدامة تعزز من الأنشطة الرياضية والشبابية والأجتماعية والثقافية وأشار بن سنان إلى أهمية المشروع الرياضي الهام في الإسهام بتطوير الحركة الرياضية وتفعيل الأنشطة الشبابية في المحافظة نحو أفاق واسعة من التطور والتقدم والنماء الملبي لأمال وطموحات شريحة الشباب .

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مؤكدا أن ملعب فقيد الحركة الرياضية ناصر سعيد الخليفي سيتم إنجاز العمل فيه خلال هذا العام 2020م عام أنجاز المشاريع الرياضية المتعثرة .

وكان محافظ شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو في جولته الميدانية قد زار ملعب الخليفي مرتين خلال توليه منصب المحافظ ووجه القائمين على تنفيذ هذا الصرح الرياضي العملاق واجهة ومتنفس المحافظة بسرعة تنفيذه بحسب المواصفات والتصاميم الهندسية الحديثة وقد رافق المحافظ في تلك الزيارات التفقدية وكيل المحافظة المساعد سالم عبدالله الأحمدي ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة محسن عوض سنان والمختصين .

الجدير بالأشارة إلى أن مؤسسة العشب الأخضر لإنشاء وصيانة الملاعب الرياضية والحدائق بقيادة ممثل المؤسسة المهندس أحمد بن سويدان قد قامت مع السلطة المحلية الشهر المنصرم بالتوقيع على أتفاقية تأهيل وتعشيب ملعب الخليفي بتكلفة مائتين وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة دولار .

ومؤسسة العشب الأخضر لها باع طويل في تنفيذ العديد من الملاعب على مستوى الجمهورية وبمواصفات حديثه ودولية ومنها أستاد بارادم الدولي بمدينة المكلا وأستاد سيئون الأولمبي الدولي بمحافظة حضرموت وأسهامها الفعلي ببعض الأعمال الأستراتيجية في أستاد الجوهرة الدولي بالمملكة العربية السعودية والعديد من الملاعب الدولية داخل اليمن وخارجه .