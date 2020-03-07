نجل الملك سلمان يغرد بعد مزاعم توقيف أمراء

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يزيد بن سلمان - شبوة - كريستوف@Cresstove تحليلات وأخبار عن ما يدور في أروقة قصر الحكم - قد يهتمون ويقلقون - لكن اهتمامهم يحوم حول الملك وولي العهد وماهي إرادتهم وبماذا يأمرون، إذ لا يوجد ولاءات متفرعة ولا أحزاب متواطئة، لا يوجد سوى جسد واحد يتكفل بعلاج نفسه لينهض من جديد كي يواجه العالم في الخارج، وهذا هو سرهم البسيط

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