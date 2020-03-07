شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي بارز بنيران الجيش الوطني في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قيادي حوثي بارز، الخميس، برصاص قوات الجيش الوطني، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن "القيادي الحوثي المُكنى "أبو حرب الريامي"، قتل الخميس في منطقة طياب - مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

وحسب مصادر، أن هوية القيادي الحوثي الصريع المكنى "أبو حرب الريامي"، مؤكدة أن اسمه الحقيقي هو "سفيان شرف الدين النجار"، وينتمي لمحافظة إب وتحديدًا عزلة بني الحارث، مديرية السدة.