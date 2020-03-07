شكرا لبحثكم عن خبر قوات اللواء 83 مدفعية والقوات المشتركة والمقاومة تفشل عدة محاولات تسلل لمليشيا الحوثي على جبهة مريس شمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات اللواء 83 مدفعية الذي يقوده العميد الركن عادل الشيبة قائد اللواء ووحدات أخرى من القوات المشتركة وقوات المقاومة المرابطة في جبهات مريس شمال الضالع فجر اليوم السبت 7 مارس من إفشال عدة هجمات وتسللات لعناصر المليشيات الحوثية في عدة محاور من جبهة مريس شمال الضالع

حيث اكد مصدر عسكري في اللواء 83 مدفعية ان قوات من لوائه مسنودة بوحدات من القوات المشتركة والمقاومة تمكنت من إفشال عدة هجمات ومحاولات تسلل حوثية حيث دارت معارك شرسة بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية بالقرب من مناطق القهرة وصولان وسون.

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واضاف المصدر العسكري انهم افشلوا عدة هجمات وتسللات لعناصر المليشيات الحوثية على مواقع وينان والخلل في قلب جبهة مريس و إجبارهم على التراجع والانسحاب بعد تكبيدهم خسائر بالأرواح والعتاد.

و تعد جبهة مريس من أشرس جبهات القتال التي تدور بها المعارك شمال الضالع و أشدها ضراوة، و تدور فيها معارك شرسة بين القوات المشتركة والمقاومة و المليشيات الحوثية بالقرب من مناطق القهرة و صولان وسون ومناطق أخرى.

هذا وتفيد مصادر استخباراتية ان مليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات جديده خلال اليومين الماضيين الى مديرية دمت للدفع بهم الى جبهة مريس ومن بين التعزيزات كتيبه تابعه للواء الصماد والتي تلقت تدريبات عالية وتم رفدها بسلاح نوعي وأليات عسكرية.