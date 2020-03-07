المليشيا تُداهم منزل مواطن وتختطف أحد أولاده ببيت الفقيه جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

داهمت مليشيات الحوثي الإجرامية منزل مواطن وقامت بإختطاف أحد أولاده في منطقة الحسينية التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.



وقالت مصادر مطلعة، إن عناصر مليشيات الحوثي داهمت منزل المواطن إبراهيم طائر وقاموا بالإعتداء والضرب على النساء باعقاب البنادق ،كما قاموا بأختطاف احد أولاده.

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واكدت المصادر أن عناصر المليشيات الحوثية توعدت وهددت بتفجير منزل المواطن ابراهيم طائر ،حيث خلقت هذه التصرفات الحوثية حالة من الخوف والفزع في قلوب الأطفال والنساء نتيجة ممارسات المليشيات التعسفية.

واستنكر أهالي منطقة الحسينية هذه الأفعال التي يقوم بها الحوثيين من ترويع للمواطنين الامنين في منازلهم.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بشكل يومي بحق المدنيين، في ظل إنعدام الضمير الإنساني، وغياب المنضمات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان والدفاع عنهم من بطش الحوثيين.