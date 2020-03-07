"الخليج 365" ينشر نص كلمة "غريفيث" أثناء زيارته بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

مأرب - الخليج 365

ألقى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، كلمة أثناء زيارته لمحافظة مأرب.



وينشر "الخليج 365" أبرز ما قاله غريفيث:

"سأتحدث باللغة الإنجليزية ، وأريد أن أتأكد وبمساعدتكم ، من أنني أتحدث بدقة شديدة وبعناية لأن هذا اليوم مهم للغاية بالنسبة لي، أن أكون هنا في مأرب مع المحافظ"

أنا مسرور جدًا لوجودي هنا. وأريد أن أكون واضحًا معكم حول سبب هذه الزيارة.

إن اليمن ، في رأيي ، يمر بمنعطف حرج. فإما أن نُسكت الأسلحة ونستأنف العملية السياسية، أو اننا سننزلق مجددًا في صراع واسع النطاق ومعاناة رأيتموها بالفعل هنا في مأرب.

منذ اندلاع النزاع ، ونحن كنا نناقش هذا اليوم، كانت مأرب ملاذًا لمئات الآلاف من اليمنيين النازحين ، سواء من داخل المحافظة أو من أي مكان آخر في اليمن.

مأرب كانت واحة من الاستقرار والهدوء النسبي وسط جنون الحرب. في الأسبوع الماضي فقط ، وصلت آلاف الأسر إلى هنا هربًا من القتال في الجوف .

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يتعين على الأطراف ضمان أن مأرب ستظل ملاذًا، وألا تصبح البؤرة التالية للقتال والحرب.

يجب أن يتوقف القتال الآن.

إن المغامرة العسكرية والسعي لتحقيق مكاسب مناطقية هي أمور لا طائل منها، إلا إنها ستجر اليمن فقط إلى سنوات عديدة من النزاع ، هذه ليست حربًا يمكن كسبها في ساحة المعركة ، وقد أظهرت لنا سنوات هذه الحرب ذلك.

اليمنيون يستحقون، أنتم تستحقون أفضل بكثير من العيش في حالة حرب دائمة ، لا يوجد بديل، لا بديل على الإطلاق، عن حل تفاوضي قائم على الاستئناف المبكر للعملية السياسية، ومهمتي هي إرشاد تلك العملية بمساعدة الأطراف في اليمن.

أنا هنا في زيارة ليوم واحد، وأشكر ترحيب المحافظ ومسؤوليه الذين قابلتهم بالفعل.

أنا هنا لألتقي بالسلطات المحلية وزعماء القبائل والمجتمع المدني والنساء والشباب، فضلاً عن اليمنيين النازحين، للاستماع إلى مخاوفهم وللتأكد، من خلالكم، من أن العالم يسمعهم. أريد أن أؤكد لهم أنني ومكتبي ملتزمون ومتحمسون أن نجعل الأطراف تقلل من وتيرة الحرب وتخفف من معاناة أهل هذا البلد.

في الأسبوع الماضي، أطلقت دعوة علنية لتجميد الأنشطة العسكرية ، واليوم، أكرر هذه الدعوة إلى التجميد الفوري وغير المشروط وبدء عملية تهدئة شاملة وجامعة وخاضعة للمساءلة. لقد حان الوقت لذلك، حان الوقت بالفعل للأطراف للعمل معي ومع مكتبي لتحقيق ذلك.

الردود الإيجابية الأولية التي تلقيتها من الأطراف، من أنصار الله ومن حكومة اليمن، هذه الردود غير الرسمية الأولية التي كانت إيجابية يجب أن تتحول الآن إلى إجراءات فورية على أرض الواقع. اليمن ببساطة لا يستطيع الانتظار