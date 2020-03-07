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عدن - ياسمين التهامي - أفعى الكوبرا تباغت حيوان ‘‘النمس’’ فوق الشجرة .. والنهاية كانت ردة فعل صادمة للجميع (فيديو)





عدن - ياسمين التهامي - أفعى الكوبرا تباغت حيوان ‘‘النمس’’ فوق الشجرة .. والنهاية كانت ردة فعل صادمة للجميع (فيديو) في صراع نتائجة غير متوقعة، تمكن نمس من قتل ثعبان كوبرا الأكثر الثعبان سمية في العالم، بعد دخولهم في معركة ميمتة ظفر فيها النمس بالفوز . ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير " لايف ليك"،" نمسا يصطاد ثعبان كوبرا كان يتربص به من اعلى فرع شجرة، إلا أن النمس باغته اولًا وقتله في الحال في مشهد مثير للغاية. واستطاع النمس قبض فكيه على رقبة الثعبان الذي حاول المقاومة، والإفلات من فك النمس، ليلقى الثعبان مصرعه في غضون ثوان من الهجوم عليه. وافاد الموقع ان الهجوم وقع في أحد الغابات الهندية، وتمكن أحد المارة من تصويره بعد ملاحظته المعركة المثيرة بين النمس والثعبان.







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