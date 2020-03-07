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عدن - ياسمين التهامي - شاهد با الفيديو :هذه حقيقة ظهور كوكب في السماء قريب من الأرض في مكة بعد تعليق العمرة





عدن - ياسمين التهامي - شاهد با الفيديو :هذه حقيقة ظهور كوكب في السماء قريب من الأرض في مكة بعد تعليق العمرة نفت هيئة مكافحة الاشاعات الحساب السعودي الشهير بتويتر، صحة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لظهور كوكب قريب من الأرض في مكة المكرمة . وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر ” الفيديو المتداول عربياً بعنوان «بعد ظهور كورونا ومنع العمرة يظهر كوكب قريب من الارض في مكة المكرمة» غير صحيح وعبارة عن فيديو معدل رقمياً ومتداول منذ سنوات”. وكان مغردون قد قاموا بنشر مقطع فيديو يزعم مروجوه أنه يمثل ظهور كوكب قريب جدا من الأرض ظهر في سماء المملكة بعد قرار منع الطواف في صحن الحرم المكي.









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