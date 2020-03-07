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عدن - ياسمين التهامي - عاجل سياسي يمني يكشف من قلب الرياض تفاصيل الانقلاب في السعودية





عدن - ياسمين التهامي - عاجل سياسي يمني يكشف من قلب الرياض تفاصيل الانقلاب في السعودية سخر السياسي اليمني فهد الشرفي، من مزاعم الاعلام القطري واخواتها التي تروج لانباء عن انقلاب داخل الاسرة الحاكمة ضد الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان. وقال الشرفي في تغريدة مقتضبة عبر حسابه بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت : جالسين نلوي في الرياض نشوف وين الانقلاب حق موزة وعيالها ولا شفنا الا خير وستر ونور ادام الله الأمن على هذه البلاد. وكانت وسائل اعلام عربية وعالمية تبنت حملة انتهازية ضد المملكة ونظامها وروجت عن بوادر انقلاب داخل الاسرة الحاكمة مما استدعى النظام عن اعتقال 3 امراء من الاسرة الحاكمة وحتي اللحظة لم يصدر اي موقف رسمي للمملكة تكشف حقيقة الانباء او تنفيه. فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتجديد العهد والولاء للملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن بن سلمان وتربع هشتاق #ولي_العهد في ترند السعودية.







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