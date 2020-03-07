شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مبعوث الامم المتحدة يمهد الطريق لإجتياح مدينة مأرب...ويقدم هذا الطلب العاجل لـ الشيخ سلطان العرادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ خلال الأيام القليلة الماضية، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، جولة مكوكية شملت صنعاء والرياض وحاليا مأرب.

هذه الزيارات المتتالية والتي لم يكشف بعد عن تفاصيلها، تتزامن مع لقاءات مكثفة للدول الكبرى برزت بالزيارة الاخيرة لوزير الخارجية البريطانية إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى الرياض إضافة إلى التحركات الدبلوماسية لسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في الرياض، وجميعها تأتي في وقت صعب تعيشه اليمن ودول التحالف العربي، بعد سيطرة الحوثيين على نهم والجوف واقترابهم من مدينة مارب .

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ووفقا لحكومة هادي، فإن غريفيث يحمل مبادرة جديدة ، مضمونها تجميد العمليات العسكرية في كافة المناطق اليمنية مقابل الشروع بجولة مفاوضات للحل السياسي الشامل، لا يزال الجناح القوي في “الشرعية” يرفضها بشكل قاطع كونها تطوي صفحة الشرعية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ " أحداث نت " قبل قليل ، أن غريفيث طلب من محافظ مأرب ، ابقاء الوضع العسكري على ما هو عليه وعدم القيام بأي هجوم عسكري على جماعة الحوثي التي أصبحت على تخوم مدينة مأرب، والعمل على إجراء مفاوضات سلام بين الطرفين.

ولفتت المصادر إلى أن طلب غريفيث، يؤكد انه يعمل على التمهيد للحوثيين لإجتياح مدينة مأرب واستكمال سيطرتهم على المحافظة.

ولا يزال الوقت مبكر على تقييم مبادرة غريفيث الجديدة، فالوضع برمته يتجه للانفجار الكبير، شمالا وجنوبا ، حيث قد تجد جماعة الحوثي نفسها أقرب إلى مدينة مأرب وتدفع بكل قواتها للسيطرة عليها، فيما يجد الانتقالي المدعوم إماراتياً، نفسه أقرب إلى شبوة ويدفع بكل قواته لتفجير الوضع جنوبا والسيطرة على شبوة .