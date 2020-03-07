شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في هذه اللحظات ..."12" الف مقاتل حوثي على مشارف مدينة مأرب ومصدر عسكري يكشف عن توجيهات باقتحام المدينة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية حوثية رفيعة عن صدور توجيهات عليا مساء أمس الجمعة، للوحدات القتالية التابعة للجماعة بحسم معركة مأرب.

وأكدت المصادر لوكالة "ديبريفير" الدولية وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لجماعة الحوثي وقد التحقت بالقوات المتواجدة على مشارف محافظة مأرب شمالي شرقي اليمن.

جديد "الخليج 365"

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ولفتت المصادر إلى أن "قوام القوات الحوثية المرتبطة على مشارف مأرب تقدر بنحو 12 ألف مقاتل".

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، قبيل زيارة المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، بساعات قليل (الساعات الاولى من يوم السبت).

وأكد المصدر إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية التابعة للحوثيين نفذت عملية هجومية استهدفت غرف القيادة والعمليات والسيطرة الخاصة بمعسكرات صحن الجن وتداوين والرويك في محافظة مارب.

وكانت جماعة الحوثيين قد سيطرت على مدينة الحزم المركز الرئيسي لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية والمجاورة لمأرب، يوم الأحد الفائت.