شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يحذر من تغيرات جوية طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي المواطنين والصيادين من إرتفاع سرعة الرياح وهباتها على عموم السواحل والمياة الإقليمية من الثلاثاء ويكون الموج معتدل الى مضطرب على السواحل الجنوبية والشرقية.

جديد "الخليج 365"

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وتوقع الشوافي نشاط رياح شديدة تصل الى 30 عقدة على باب المندب والسواحل الغربية من الثلاثاء وتشتد أكثر الاربعاء 11 مارس 2020 وأعلى هبات لها تتجاوز 35 عقدة لتجعل موج البحر عاصف ويتجاوز 3 أمتار.

وأوضح الفلكي الشوافي في بيان نشره على حسابه الرسمي فيسبوك، أن نشاط الرياح على السواحل يكون مثير للغبار على المناطق الساحلية وخصوصاً سواحل كلا من لحج وتعز وجنوب الحديدة حيث يكون مثير للغبار وحركة الرمال، متوقعاً نشاط الرياح المحملة بالغبار من الإثنين القادم على الربع الخالي والصحاري الداخلية لتتوغل على العديد من مناطق المرتفعات والهضاب الداخلية وخصوصا الشرقية.

كما توقع الشوافي اسبوع شبه جاف وأمطار خفيفة على أجزاء بسيطة من المرتفعات والسواحل ومعدل الهطول التراكمي خلال إسبوع قادم على مستوى أفضل المناطق هطول من تعز الى صعدة لا يصل إلى 5 ملي، ويعتبر الهطول الخفيف المتوقع دون توقعات المزارعين خصوصا وأن الاسبوع القادم يعد الإسبوع الثاني من شهر القرانات للقمر بالثريا "شهر اقتران السبع" الذي يترقب فيه المزارع هطول الأمطار المتوسطة والعزيرة.

ونبه الفلكي الشوافي الصيادين من إضطراب الموج واشتداد الرياح من الثلاثاء القادم 10 مارس 2020 في جمبع السواحل المتوقع اضطراب الموج فيها.

كما حذر الفلكي اليمني المواطنين والسائقين من الرياح والغبار وحركة الرمال في المناطق المتوقع فيها، وإنخفاض الرؤية الأفقية.

كما نبه الشوافي السائقين في الخطوط الساحلية في لحج وتعز إلى تجنب الحمولات العالية والزائدة من الأربعاء القادم،

