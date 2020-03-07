بصورة مفاجئة طائرة عسكرية سعودية تصل قبل قليل الى مطار عدن الدولي وعلى متنها هذه الشخصيات المهمة

في تطور خطير...الصين تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل الحرب النووية على أمريكا وتتوعد بمسح واشنطن من على وجه الأرض بعد اتهامها بالوقوف وراء نشر فيروس كورونا...تفاصيل"