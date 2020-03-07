شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مفاجئة طائرة عسكرية سعودية تصل قبل قليل الى مطار عدن الدولي وعلى متنها هذه الشخصيات المهمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
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