شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نجل الملك سلمان يفاجئ الجميع ويكشف قبل قليل حقيقة واسباب اعتقال الامراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد الأمير سعود، نجل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على حسابه بتويتر؛ بعد مزاعم تناقلتها وسائل إعلام غربية، بشأن توقيف الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي وولي العهد السابق.

ونشر الأمير سعود بن سلمان على حسابه بتويتر، صورة للملك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معلقا عليها: ”الله يحفظكم“.

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ويأتي ذلك وسط سيل من الردود الشعبية على مزاعم توقيف الأمراء في السعودية.

رسالة السعوديين بعد أنباء توقيف أمراء #إرم_نيوز #السعودية #ولي_العهد #الملك_سلمان #كلنا_سلمان_كلنا_محمد #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/2DFfzvCssm

— إرم نيوز (@EremNews) March 7, 2020

وكتبت المغردة عنود الحربي، التي يتابعها الآلاف في تويتر: ”مشكلة مروجي الإشاعات من الخارج أنهم ما يعرفون تركيبة الشعب السعودي وقيادته، مستحيل أي شخص يقدر يكون قوه وينقلب أو يحاول يثير بلبلة لأن الولاء للقيادة أولا في ناس تحب أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف لكن ما فيهم اللي يخون العهد السعودية مو دولة ضعيفة عشان يحصل انقلاب بهالبساطة“.

مشكلة مروجي الإشاعات من الخارج انهم مايعرفون تركيبة الشعب السعودي وقيادته

مستحيل اي شخص يقدر يكون قوه وينقلب او يحاول يثير بلبله لأن الولاء للقياده اولا ً

في ناس تحب احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف لكن مافيهم اللي يخون العهد

السعوديه مو دوله ضعيفه عشان يحصل انقلاب بهالبساطه

— 3nood alharbi (@3nood_mh) March 7, 2020

وكتب مغرد باسم كريستوف، بشأن ردود السعوديين: “ تحليلات وأخبار عن ما يدور في أروقة قصر الحكم – قد يهتمون ويقلقون – لكن اهتمامهم يحوم حول الملك وولي العهد وماهي إرادتهم وبماذا يأمرون، إذ لا يوجد ولاءات متفرعة ولا أحزاب متواطئة، لا يوجد سوى جسد واحد يتكفل بعلاج نفسه لينهض من جديد كي يواجه العالم في الخارج، وهذا هو سرهم البسيط ”.

تحليلات وأخبار عن ما يدور في أروقة قصر الحكم – قد يهتمون ويقلقون – لكن اهتمامهم يحوم حول الملك وولي العهد وماهي إرادتهم وبماذا يأمرون، إذ لا يوجد ولاءات متفرعة ولا أحزاب متواطئة، لا يوجد سوى جسد واحد يتكفل بعلاج نفسه لينهض من جديد كي يواجه العالم في الخارج، وهذا هو سرهم البسيط

— كريستوف (@Cresstove) March 7, 2020