شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خبر صادم ...الشيخ العكيمي يفاجئ الجميع ويكشف عن دولة خليجية تدعم الحوثيين سرا نكاية في السعودية ويوجة هذه الرسالة لأميرها..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغريدة قبل قليل كشف فيها عن دعم دولة خليجية للحوثيين نكاية في السعودية والتحالف العربي . " اليمني السعيد " ينشر نص الغريدة : "ما كنت أظن أن دولة قطر يصل بها الفجور في الخصومة مع السعودية الى دعم جماعة الحوثي الإنقلابية التي تقتل وتهجر يوميا الشعب اليمني أقول للقيادة القطرية ماهكذا تورد الإبل راجعوا حساباتكم فالحوثية مصيرها الزوال والبقاء لليمن أتركوا اليمن وشأنه وسوو خلافاتكم مع السعودية بعيدا عن بلادنا".

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