شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : زعيم الحوثيين "عبدالملك الحوثي" يظهر لأول مرة في السعودية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غريبة وصفت بأنها الأولى من نوعها .. تناقل ناشطون سعوديون، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة لعملة سعودية فئة 500 ريال، وعليها صورة عبدالملك بدرالدين الحوثي، بدلاً عن صورة عبدالعزيز آل سعود.

جديد "الخليج 365"

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حيث قام شخص بوضع صورة عبد الملك بدرالدين الحوثي،زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، على ورقة من فئة 500 ريال سعودي، تناقلها الكثير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن منشورات ساخرة من فشل السعودية الكبير في حربها على اليمن، والتي كان لها تبعات سلبية سياسية واقتصادية على المملكة.

وفي أول رد سعودي رسمي قالت محافظة جدة في منشور لها على حسابها في “تويتر” اليوم السبت ، بأن الجهات الأمنية في محافظة جدة السعودية، ضبطت مقيما من الجنسية اليمنية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال سعودي.

وأشارت محافظة جدة إلى أنها إحالة المقيم اليمني، لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.