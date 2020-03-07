شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان...دولة خليجية تفاجئ الجميع وتصدر قبل قليل بمنع المقيمين العائدين الى آراضيها من احدى الدول العربية من الدخول الى البلاد وتعلق كافة الرحلات الغير منتظمة..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقرت السلطات العمانية اشتراط على المقيمين العائدين من مصر الى البلاد اظهار شهادة تثبت خلوهم من فيروس " "كارونا" والخضوع لحجر صحي لمدة " 14" يوما والغت السلطات العمانية كافة الرحلات الجوية الغير منتظمة في اجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس الفتاك .

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