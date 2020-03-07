معهد دولي : سقطرى ساحة مواجهات جيوسياسية بين الإمارات و السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

كشفت معهد الدراسات السياسية الدولية الايطالي ان ارخبيل سقطرى اليمني اصبح ساحة للمواجهة الجيوسياسية بين الإمارات و السعودية .

قال المعهد إن الامارات العربية المتحدة سلكت طريق غير مباشر في اليمن ووضع أهداف واستراتيجيات جديدة للتوغل في أراضيها عبر وكلائها.

وأضاف في تقرير له بموقعه الالكتروني إن الإمارات تعمل على تسييس جزيرة سقطرى النائية الواقعة قلب المحيط الهندي والمصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بسبب تنوعها البيولوجي.

موضحا أن الأرخبيل اليمني لم تأت إليه الحرب قط ولم تصل إليها جماعة الحوثي أو الجماعات المتطرفة، إلا أنها أصبحت الآن ساحة للمواجهة الجيوسياسية غير المباشرة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وجاء في التقرير أن الجزيرة لايوجد بداخلها قتال، إلا أن منظمة الأمم المتحدة أشارت في تقريرها الأخير: لم تعالج مسألة المنافسة الجيوسياسية على ‘الجزيرة.

وذكر التقرير أن اتفاق الرياض لا يحتوي حتى سطر واحد على التوازن الهش للجزيرة.

وتابع بالقول ” بالرغم من ذلك تشهد جزيرة سقطرى مرحلة من التحولات العميقة والتي من المحتمل أن تزعزع الاستقرار جراء التحركات غير المباشرة لأبوظبي ” .