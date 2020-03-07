شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل..الأن اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين و خسائر كبيرة في الأرواح مابين قتيلآ وجريح..في هذة المحافظة..تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اندلعت قبل قليل اشتباكات عنيفة وإطلاق نار متبادل بين القوات الجنوبية و المشتركة من جهة وبين المليشيات الحوثية ذراع أيران باليمن من جهة أخرى في مختلف الجبهات والمواقع شمال غرب الضالع.

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وتأتي هذه المواجهات بعد أن تلقت المليشيات الحوثية ضربات موجعة قبل ساعات في غرب الفاخر أثناء محاولة المليشيات الحوثية التقدم صوب مواقع القوات الجنوبية والقوات المشتركة.

وبحسب إفادة مصدر ميداني في جبهة "حجر" فقد تكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح مابين قتيلآ وجريح مما أجبرها على التراجع تاركة وراءها جثث قتلاها وجرحاها.

مصادر ميدانية في الفاخر قالت أن المليشيات الحوثية تحاول أخراج جرحاها وجثث قتلاها الذين سقطوا في المواجهات المحتدمة قبل ساعات غرب الفاخر شمال غرب الضالع.