شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل..الأن اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين و خسائر كبيرة في الأرواح مابين قتيلآ وجريح..في هذة المحافظة..تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اندلعت قبل قليل اشتباكات عنيفة وإطلاق نار متبادل بين القوات الجنوبية و المشتركة من جهة وبين المليشيات الحوثية ذراع أيران باليمن من جهة أخرى في مختلف الجبهات والمواقع شمال غرب الضالع.
اقرأ ايضا :
عاااااجل وخطير جداً ..هذا ما يحدث الأن في العاصمة من رعب وهلع في السكان .. توقف الحركة في شوارع..تفاصيل
عاجل..الحكومة الصينية تعلن بشرى سارة للعالم أجمع التوصل للقاح لفيروس كورونا .."لن تصدق من قام باختراعة"شاهد
وتأتي هذه المواجهات بعد أن تلقت المليشيات الحوثية ضربات موجعة قبل ساعات في غرب الفاخر أثناء محاولة المليشيات الحوثية التقدم صوب مواقع القوات الجنوبية والقوات المشتركة.
وبحسب إفادة مصدر ميداني في جبهة "حجر" فقد تكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح مابين قتيلآ وجريح مما أجبرها على التراجع تاركة وراءها جثث قتلاها وجرحاها.
مصادر ميدانية في الفاخر قالت أن المليشيات الحوثية تحاول أخراج جرحاها وجثث قتلاها الذين سقطوا في المواجهات المحتدمة قبل ساعات غرب الفاخر شمال غرب الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر عاااااجل..الأن اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين و خسائر كبيرة في الأرواح مابين قتيلآ وجريح..في هذة المحافظة..تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.