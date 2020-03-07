شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالان: مليشيات الحوثي،تدوجة فوق اطقم عسكرية. تتجه لحصار مأرب..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اضحى المخطط التوسعي للحوثي بائنا للعيان حيث ينوى اقحام جبهات جديدة في طريقه صوب محافظات الجنوب ، واليوم السبت، استقدمت مليشيات الحوثي، أحد ألويتها العسكرية إلى محافظة البيضاء، وسط البلاد، محذرة من عزم المليشيات إطباق الحصار على مأرب والتقدم صوب المحافظات الجنوبية.

وأكدت مصادر "نيوزيمن"، وصول ما يسمى "‫لواء قريش‬" التابع لمليشيات الحوثي إلى البيضاء لبدء عمليات واسعة للسيطرة على المديريات التي لا تزال خارج نطاق سيطرتها، مشيرة إلى أن اللواء قدم من تعز بقيادة المدعو ‫أكرم الجنيد.‬

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وبحسب المصادر فإن المليشيات الحوثية تسعى بعد السيطرة على كامل البيضاء الوصول إلى مناطق شمال مأرب‬ بالتزامن مع التقدم الذي أحرزه الحوثيون غربا انطلاقاً من نهم والجوف.

وأضافت إن المليشيات الحوثية عازمة، إن تمكنت من السيطرة على مناطق المقاومة في البيضاء، فتح جبهات جديدة في أبين‬ ولحج المحاذيتين للمحافظة.‬

ودعت المصادر التحالف العربي وقيادة الشرعية لدعم المقاومة الشعبية لتعزيز موقفها القتالي واستنفار ألوية الجيش الوطني في محوري البيضاء ويبحان للبدء بعمليات عسكرية استباقية في جميع الجبهات.