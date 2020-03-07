شكرا لقرائتكم خبر عن ماالذي يحدث.. رئيس الحكومة معين عبدالملك يريد استغلال توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ويسلم مارب الحوثين..تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة معين عبدالملك يريد استغلال توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للحكومة بالعودة إلى محافظة مارب وإدارة شئون الدولة من هناك بهدف التصدي لمحاولات مليشيا الحوثي إسقاط هذه المحافظة بعد إسقاطها مؤخراً لمحافظة الجوف بشكل سلبي ويعمل على شيا تسليم مارب لمليالحوثي بعد أن سلم العاصمة المؤقتة عدن لمليشيا الانتقالي وغادرها إلى الخارج.

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وكشف المصدر أن معين عبدالملك سيعود إلى مارب بهدف تسليمها لمليشيا الحوثي بنفس السيناريو الذي تم في عدن ونهم والجوف حيث يتحمل معين مسئولية سقوط هذه المدن في أيادي مليشيا الانتقالي ومليشيا الحوثي في إطار مخططه لإسقاط الشرعية بشكل سري يلعب فيه معين دور البطل المتخفي بستار الشرعية، ثم حين تقترب أي طرف من أطراف المليشيا لإسقاط المدينة التي يتم التخطيط عليها يختفي معين ويتوارى عن الأنظار ويفر إلى الخارج بحجج واهية وهو ما حصل مؤخراً حين عمل معين على إسقاط الجوف أحدث محافظة كانت في أيدي الشرعية تسقط في ايادي مليشيا الحوثي حينما وجه بعدم صرف مرتبات الجيش الوطني وتم تأخيرها لعدة أشهر ما سبب الإحباط الكبير واليأس لهم وجعل الكثير منهم يرحلون عن الجبهة وهو ذات السيناريو الذي عمد إليه معين حين ما تم أسقاط مديرية نهم في أيدي المليشيا.

وفي مخططه لإسقاط الجوف توارى معين عن الأنظار واختفى ما جعل الجميع يستغرب لذلك الاختفاء العجيب وليتأكد الجميع أنه المتسبب في إسقاط الجوف حيث انتقد الناشط اليمني محمد المسوري، محامي الرئيس الراحل "صالح"، غياب رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن التطورات الأخيرة في الجوف.

وقال المسوري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": لم أنتقد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أو أهاجمه منذ تعيينه لكيلا يقال أننا نستهدفه لإضعافه، لكننا اليوم يجب أن نقول له أين أنت؟!.. مشيرا إلى أن مأرب وأهلها وأرضها وكل ما فيها ينتظرون وصوله.

وتسأل، لماذا لم تذهب ولماذا تم عرقلة الوزراء من الذهاب؟!.

وختم: نحن في مرحلة مصيرية توجب عليك أن تكون في مقدمة الصفوف.

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وفي وقت سابق كشفت مصادر خاصة في مكتب رئاسة الوزراء أن الدكتور معين عبدالملك رفض توجيهات الرئيس هادي بالعودة إلى مأرب ولجأ إلى مصر لقضاء فترة نقاهة مع أسرته في شرم الشيخ في حين أن اليمن المحررة تتساقط مدينة تلو أخرى في أيادي المليشيا سواء ًكانت الانتقالي أو الحوثي.

ولكن حين وصلت التوجيهات والإملاءات لمعين عبدالملك والتي تصله من أعداء الشرعية من الدول التي فقدت مصالحها في اليمن ها هو يستعد للعودة لمارب لتنفيذ مخطط إسقاطها بالشكل الذي تم رسمه له

وكان مسؤول عسكري يمني بارز قد أكد أن حزب الاصلاح وحكومة معين عبدالملك قدمت نهم والجوف وجزء من مأرب على صحن من ذهب لمليشيات الحوثي في اتفاق سري بين الجانبين.

وقال القائد العسكري في القوات المشتركة اليمنية بمحافظة الضالع الجنوبية، إن اتفاقا سريا بين حزب الإصلاح، وميليشيات الحوثيين أفضى إلى سيطرة الحوثيين على مناطق في نهم وأجزاء من محافظتي مأرب والجوف.

وذكر النقيب ماجد الشعيبي المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع في تصريح لـموقع“إرم نيوز“، أنه ”لم يعد يخفى على أحد الاتفاق بين ميليشيات الحوثيين وحزب الإصلاح الذي مضى عليه أكثر من 66 أشهر والذي ظهر من خلال الهجمات التي قادها حزب الإصلاح باتجاه العاصمة عدن وتصعيد ميليشيات الحوثيين على جبهات الضالع، وكذلك سيطرة حزب الإصلاح على محافظة تعز“.

وأضاف الشعيبي أن ”الاتفاق غير المعلن توج بتسليم جبهة نهم وأجزاء من محافظة الجوف للميليشيات الحوثية“.

وأضاف ”هذا ليس بغريب على الضالع فهي معروفة من زمن طويل أنها محافظة الصمود ولها خصوصية تختلف تماما عن باقي المحافظات اليمنية؛ لأنها كانت خلال السنوات الماضية نواة للحراك الجنوبي ومنها تأسست المقاومة الجنوبية المناهضة للحوثيين“.

وتابع الشعيبي: ”الضالع تمثل أول محافظة تم تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثيين وكانت مفتاحا لتحرير كل المحافظات الجنوبية، وصمودها أمام ميليشيات الحوثيين مقدمة لتحرير المناطق الوسطى لليمن، وخصوصا مع تقدم القوات الجنوبية في عمق محافظة إب وأطراف محافظة تعز“.

وبين المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، أن عمليات الانسحاب في جبهات نهم ومأرب والجوف تتزامن مع تصعيد متواصل لميليشيات الحوثيين في محافظة الضالع للتغطية على خطوات التسليم للجبهات بين الحوثيين وحزب الإصلاح.

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