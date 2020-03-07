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عدن - ياسمين التهامي - خطر القرصنة.. أكثر من مليار هاتف يعمل بنظام “أندرويد” معرض لسرقة المعلومات وهذه أشهرها
يتعرض أكثر من مليار هاتف وجهاز لوحي يعمل بنظام “أندرويد” من خطر القرصنة وسرقة المعلومات، بحسب دراسة قامت بها شركة مختصة.
ووفقاً لتقرير نشرته شركة “?Which”، المهتمة بمراقبة المستهلك، وجدت أن 40 في المئة من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يعتمدون على نسخ قديمة من “أندرويد”.
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وأوضح البحث بأن أكثر الهواتف عرضة للخطر هي تلك التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد 4” أو أقدم، رغم أن مستخدمي أجهزة تعمل بنسخة Android 7.0 أو أحدث، ولا تحصل على تحديثات، يجب أن يشعروا بالقلق.
وأكد البحث ضرورة استخدام نظم تشغيل أحدث لتجنب عمليات القرصنة وسرقة البيانات، كما قدرت الشركة في تقريرها، بوجود ملايين الهواتف في بريطانيا معرضة لخطر سرقة البيانات.
هذا وقامت الشركة بإجراء تجارب على الهواتف، شملت هواتف Motorola X وSamsung Galaxy S3 وSony Xperia Z2 وNexus 5.
وتوصلت لنتيجة بأن عمليات القرصنة نجحت في التسلل الى الأجهزة مرة واحدة على الأقل، في حين أصابت بعض الأنواع أكثر من مرة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وأضاف التقرير أي شخص يستخدم هاتف “أندرويد” من إنتاج عام 2012 أو أبكر، وهذا يشمل طرازات شهيرة مثل Samsung Galaxy S3 وSony Xperia S، معرض على نحو خاص لخطر الاختراق.
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