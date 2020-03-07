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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: نجل شقيق الرئيس «صالح» يظهر وهو ينفذ مؤامرة خارجية ضد اليمن

جديد اب برس​

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بثت مساء اليوم مقاطع فيديو تظهر نجل شقيق الرئيس السابق " عمار محمد عبدالله صالح" وهو ينفذ مؤامرة أمريكية تستهدف الأسلحة الدفاعية في اليمن .

وتضمنت المشاهد ، عمليات تدمير لصواريخ وأسلحة الدفاع الجوي للقوات المسلحة اليمنية ، بحضور ضباط وضابطات أمريكيين والى جانبهم عمار محمد عبدالله صالح، وكل جهاز الأمن القومي في عهد عمه .

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كما تضمنت تلك المشاهد الجديدة التي عرضتها قناة المسيرة مساء اليوم ، عمليات اتلاف وتدمير أسلحة حديثة للدفاع الجوي اليمني، من قبل النظام السابق مع الامريكيين.

وكانت المرحلة الأولى 2-1 التعطيل والإتلاف لم تتفرد به الصواريخ وحدها بل طال أيضاً قبضات الصواريخ وبطارياتها بجميع أنواعها أما لمرحلة الثانية فهي عملية تجميع الصواريخ والقبضات والبطاريات تمهيداً لتلغيمها وتفجيرها والمرحلة الثالثة 1-1 تلغيم صواريخ الدفاع الجوي وقبضات الكتف والبطاريات باستخدام ذخائر متفجرة وألغام وقوالب تي إن تي “TNT” وقوالب السي فور “C4” شديدة الانفجار بموقع الصباحة – #صنعاء بإشراف أمريكي وبحضور نجل شقيق الرئيس السابق " عمار محمد عبدالله صالح" وكيل جهاز الأمن القومي حينها.

أما المرحلة الثالثة 2-1 تلغيم صورايخ الدفاع الجوي وقبضات الكتف والبطاريات باستخدام ذخائر متفجرة وألغام وقوالب تي إن تي “TNT” وقوالب السي فور “C4” شديدة الانفجار بمواقع أخرى بإشراف أمريكي ، كما كانت المرحلة الرابعة هي عملية تفجير الصورايخ والقبضات والبطاريات تحت إشراف ضباط أمريكيين في مواقع متفرقة بالعاصمة صنعاء