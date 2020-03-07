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هل تتذكرون الراقصة "جوهرة" وفضيحتها الجنسية.. اليوم صدر حكم ضدها بتهمة "إثارة الغرائر".. (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - هل تتذكرون الراقصة "جوهرة" وفضيحتها الجنسية.. اليوم صدر حكم ضدها بتهمة "إثارة الغرائر".. (صور)

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أيدت محكمة مصرية مساء السبت حكما بالحبس لمدة عام مع الشغل ضد الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، المعروفة باسم ”جوهرة”، لاتهامها بالتحريض على ”الفسق والفجور وإثارة الغرائز“.
وجاء حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بعد محاكمة الراقصة الروسية، بتهم من بينها ”التحريض على الفسق والفجور، وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات“، إلى جانب عدم حصولها على تصريح عمل داخل مصر، و“إثارة الغرائز“.

وذكرت التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة جوهرة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، و“تظهر فيها مفاتن جسدها، وتظهر فيه الراقصة وهي تشير إلى أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب“.

وقالت شرطة السياحة إن الراقصة تقدم فقرة للرقص الشرقي بملهى ليلي في منطقة الجيزة في العاصمة المصرية، وألقي القبض عليها لتقر بأنها ظهرت في الفيديو المذكور، وأحيلت إلى النيابة التي تولت التحقيق، وأفرجت عنها بمقابل مادي.

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