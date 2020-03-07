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عدن - ياسمين التهامي - لدعم الفن.....تشكيلية يمنية تعرض (6) من لوحاتها الفنية للبيع بالمزاد العلني دعماً لفقراء «تعز» (تفاصيل+صور)
جديد اب برس
أعلنت الفنانة التشكيلية اليمنية دلال ثابت، عن عرض جديد يتضمن طرح (6) لوحات فنية جديدة من اعمالها للبيع بالمزاد العلني، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية شهر يناير الجاري.
واوضحت التشكيلية الشابة "دلال" في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك : أن هذا العرض الذي يعد الثاني من نوعه يأتي بعد نجاح العرض الأول الذي قامت خلاله بطرح (4) لوحات، للمنافسة بالمزاد العلني، والذي تكلل بالنجاح حيث بيعت اللوحات بمبلغ 500 دولار، قدمت دعما للفقراء في محافظة تعز .
وبينت التشكيلية دلال ثابت ان سعر العرض الجديد يبدأ بـ100 دولار للوحة الواحدة .. داعية المهتمين بالفن وفاعلي الخير الراغبين في المشاركة بالمزاد العلني وإقتناء تلك اللوحات التي ستذهب قيمتها لصالح الفقراء في محافظة تعز ، للتواصل معها على الواتسآب:
(https://dalaartist.blogspot.com/?m=1)
أو الفيسبوك :(https://www.facebook.com/profile.php?id=100011666562506)وتويتر :(
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مساكم سعيد— التشكيليه دلال ثابت (@nxdYxYezKlWXm00) November 26, 2019
الليله افتتح المزاد الخيري لهاؤلاء الاربع اللوحات الفنيه بريشتي وفني المتواضع سعر كل لوحه يبدا من ١٠٠$
اتمنى من الكل ان يتفاعل مع المنشور
سعرلوحات ومبلغهم بتروح لاسر فقيره
اختككم التشكيليه دلال ثابت من تعز pic.twitter.com/KIP7Yn7njd
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