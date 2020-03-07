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عدن - ياسمين التهامي - وردنا .. يافرحة ما تمت ""عروس تواجه أسوأ مصير في “ليلة الدخلة“ والسبب صادم لا يصدق!



بعد أن قضى العروسين ساعات من الفرح والرقص في حفل الزفاف، قررا الصعود إلى إحدى غرف الفندق ليقضيا أجمل ليلة في حياتهما، إلا أن ما حدث كان صادمًا.



كانت العروس من هواة التدخين فقررت تدخين سيجارة بعد معاشرة الزوج لها، فوقفت في البلكونة لتنفخ الدخان في الهواء، إلا أن توازنها اختل وسقطت من ارتفاع 25 قدمًا.

التفاصيل نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، مشيرة إلى أن العروس هبطت على السطح ، وانزلقت إلى السقف ثم سقطت على الأرض.

جديد اب برس​

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وما إن شاهد الزوج هذا المشهد الذي دار في ثواني معدودة قام على الفور بدق جرس الخطر، وحضرت وحدتين للإطفاء والإنقاذ وموظفي الإسعاف، تم نقل المرأة إلى مستشفى ليمريك الجامعي بسبب إصابات الحوض وعدد من الأضلاع المكسورة، لتغيب العروس عن الوعي.

أحدثت الواقعة صدمة كبيرة وحالة حزن لدى اهل العروسين، فبعد ليلة ماجنة من الاحتفال انقلب الحال إلى أسوأ حال، وكل أمنياتهم أن يتم إنقاذ العروس من الموت.