شكرا لقرائتكم خبر عن ودنا الأن..مدير مكتب الشيخ العكيمي ,,يكشف اسم وتفاصيل الامير صاحب النفوذ الداعم للحوثيين سرآ (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ودنا الأن..مدير مكتب الشيخ العكيمي ,,يكشف اسم وتفاصيل الامير صاحب النفوذ الداعم للحوثيين سرآ (تفاصيل)



نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغريدة قبل قليل كشف فيها عن دعم دولة خليجية للحوثيين نكاية في السعودية والتحالف العربي . جديد اب برس​ Advertisements " اليمني اليوم " ينشر نص الغريدة : "ما كنت أظن أن دولة قطر يصل بها الفجور في الخصومة مع السعودية الى دعم جماعة الحوثي الإنقلابية التي تقتل وتهجر يوميا الشعب اليمني أقول للقيادة القطرية ماهكذا تورد الإبل راجعوا حساباتكم فالحوثية مصيرها الزوال والبقاء لليمن أتركوا اليمن وشأنه وسوو خلافاتكم مع السعودية بعيدا عن بلادنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ودنا الأن..مدير مكتب الشيخ العكيمي ,,يكشف اسم وتفاصيل الامير صاحب النفوذ الداعم للحوثيين سرآ (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.