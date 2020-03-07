دشن، اليوم السبت، في مستشفى سيئون، الحملة الطبية والتطوعية الثانية لجراحة المسالك البولية للأطفال والجراحة العامة، بوادي وصحراء محافظة حضرموت، "شرقي اليمن".
وقال الدكتور عبدالوهاب الجباب، استشاري جراحة الاطفال، ومدير إدارة البرامج الطبية بمركز الملك سلمان، في تصريحات صحفية، "إن الحملة ستعمل على اجراء 65 عملية خلال اسبوع، عبر طاقم طبي يتكون من أربعة جراحين واطباء تخدير إلى جانب الفنيين والمساعدين".
وذكر "أن المركز أوفد كمية التموين الطبي والأدوية والمعدات الصحية، التي ستعمل على تسهيل اجراء العمليات النوعية خلال فترة الحملة".
وتأتي هذه الحملة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، حيث وصل وفد الأطباء السعوديين الذي يضم عدداً من الاطباء الاخصائيين، مساء أمس الجمعة لمباشرة عمله في الحملة.
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