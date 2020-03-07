شكرا لبحثكم عن خبر قوات خاصة كبيرة تصل إلى مطار عدن على متن طائرة عسكرية لتولي هذه المهمة بشكل عاجل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر امنية، وصول قوات خاصة، إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد شهرين من التدريب.
وأضاف المصدر قوات أمنية مكونة من 350 فردا عادوا على متن طائرة عسكرية سعودية، ، إلى أحد المعسكرات في مدينة عدن.
وأوضح المصدر ان الجنود فور وصورلهم مطار عدن، تم نقلهم إلى أحد المعسكرات، ومن المتوقع أن تكون هذه القوات نواة قوات أمنية ستتولى مهام أمنية خاصة في عدن.
وتشرف القوات السعودية في عدن على تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، والذي مر عليه أكثر من أربعة أشهر دون تنفيذ أهم بنوده المتعلقة بالترتيبات العسكرية والأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات خاصة كبيرة تصل إلى مطار عدن على متن طائرة عسكرية لتولي هذه المهمة بشكل عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.