شكرا لبحثكم عن خبر قوات خاصة كبيرة تصل إلى مطار عدن على متن طائرة عسكرية لتولي هذه المهمة بشكل عاجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر امنية، وصول قوات خاصة، إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد شهرين من التدريب.

وأضاف المصدر قوات أمنية مكونة من 350 فردا عادوا على متن طائرة عسكرية سعودية، ، إلى أحد المعسكرات في مدينة عدن.

وأوضح المصدر ان الجنود فور وصورلهم مطار عدن، تم نقلهم إلى أحد المعسكرات، ومن المتوقع أن تكون هذه القوات نواة قوات أمنية ستتولى مهام أمنية خاصة في عدن.

وتشرف القوات السعودية في عدن على تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، والذي مر عليه أكثر من أربعة أشهر دون تنفيذ أهم بنوده المتعلقة بالترتيبات العسكرية والأمنية.