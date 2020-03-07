شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يضعون شرطاً جديداً ووحيداً لوقف زحفهم إلى "مأرب" .. ( تطورات جديدة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهمت جماعة الحوثي، المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بتبني "أجندة مشبوهة ".

وحددت الجماعة ، عبر ناطقها الرسمي ورئيس وفدها إلى المفاوضات محمد عبدالسلام، شرطاً جديداً لوقف زحفهم إلى مدينة مأرب والسيطرة عليها. ودعا القيادي الحوثي ،محمد عبدالسلام، المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى النأي بنفسه عن ما أسماها الأجندة المشبوهة.

واشترط رئيسُ وفد جماعة الحوثي ، في تغريدة رصدها " أحداث نت " قبل قليل على حسابه بموقع تويتر، وقف الزحف إلى مدينة مأرب وإجراء اي مشاورات مع الحكومة الشرعية بوقف ما أسماه العدوان وفك الحصار .

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وقال "أن الطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفا للعدوان وفكًا للحصار ثم إجراء مفاوضات سياسية جادة".

وأكد محمد عبدالسلام "أن أي دعوات مجزأة للحل السياسي في البلاد هي دعوة مبطنة لإطالة العدوان الغاشم والحصار الجائر".