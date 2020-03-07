شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على السبب الحقيقي لزيارة «غريفيث» العاجلة إلى مارب (تصريح) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، والسفير السابق لليمن في دمشق عبدالوهاب طواف، عن سبب الزيارة العاجلة التي قام بها المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث الى محافظة مارب اليوم السبت.

وقال طواف في تصريح عبر تغريدة رصدها " أحداث نت " قبل قليل، على حسابه بموقع تويتر، ان الغرض من زيارة غريفيث الى مارب هو التحضير لقرار دولي يوقف اي محاولة لاستعادة محافظة الجوف التي سيطر عليها الانقلابيون الحوثيون الاسبوع الماضي.

وهذا نص التغريدة :

الغرض من ذهاب مارتن غريفيث إلى مأرب هو التحضير لقرار دولي يوقف أي محاولة لاِستعادة الجوف ونهم، كما حدث للحديدة.