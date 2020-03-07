شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الانتقالي توقف العمل في ميناء المعلا بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدثت مصادر في ميناء المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، عن توقف العمل في الميناء عقب فرض مليشيات الحزام الامني التابع لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، جبايات مالية غير قانونية.

وقال مسؤولون في الميناء إنهم أوقفوا العمل احتجاجاً على فرض مسلحو الانتقالي جبايات غير قانونية على شاحنات وبضائع التجار الخارجة من الميناء.

وفرض المسلحون الموالون للإمارات، جبايات جديدة، تقضي بدفع 100ألف ريال يمني عن كل قاطرة خارج اطار رسوم الضرائب وغيرها.

وكانت مليشيا الانتقالي الجنوبي قد فرضت مبالغ تتفاوت بين 15 ـ 25 ألف على كل شاحنة بضائع تخرج من الميناء لصالحهم خلال الأشهر الماضية، قبل أن يقوموا برفعها الى 100 الف ريال يمني مع مطلع الشهر الجاري.