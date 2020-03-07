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عاجل سياسي يمني يكشف من قلب الرياض تفاصيل الانقلاب في السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - سخر السياسي اليمني فهد الشرفي، من مزاعم الاعلام القطري واخواتها التي تروج لانباء عن انقلاب داخل الاسرة الحاكمة ضد الملك سلمان وولي العهد الامير .

وقال الشرفي في تغريدة مقتضبة عبر حسابه بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت : جالسين نلوي في الرياض نشوف وين الانقلاب حق موزة وعيالها ولا شفنا الا خير وستر ونور ادام الله الأمن على هذه البلاد.

وكانت وسائل اعلام عربية وعالمية تبنت حملة انتهازية ضد المملكة ونظامها وروجت عن بوادر انقلاب داخل الاسرة الحاكمة مما استدعى النظام عن اعتقال 3 امراء من الاسرة الحاكمة وحتي اللحظة لم يصدر اي موقف رسمي للمملكة تكشف حقيقة الانباء او تنفيه.

فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي  بتجديد العهد والولاء للملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن بن سلمان وتربع هشتاق #ولي_العهد في ترند السعودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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