شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الخليج 365" ينشر أسماء القتلى الحوثيين بالجوف وشرق صنعاء بأقل من شهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 صنعاء الجوف - الخليج 365 أعلنت مصادر عسكرية، بمصرع أكثر من 800 عنصر حوثي بنيران القوات الحكومية في الجوف وشرق صنعاء.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسماء قتلى المليشيات الحوثية بنهم والجوف خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ١٠ فبراير ٢٠٢٠ كما رود من المركز الإعلامي للقوات المسلحة: 1-صهيب أحمد سعدالدين إب السدة 2- عادل محمد الحيد المحويت الخبت 3- علي احمد حازب المحويت بني سعد 4- أمجد علي صالح القاضي حجة 5- شعيب علي صالح القاضي حجة 6- محمد أمين الماس ذمار جبل الشرق 7- محم احمد العواضي صنعاء همدان 8- صالح سعيد شمسان الأمانة الصافية 9- احمد علي يحيى الوشلي ذمار 10- هيثم سعيد الوعيل تعز 11- عاصم عبدالسلام اسكندري تعز 12- سلمان فؤاد الدميني تعز 13- حميد يحيى سراج حجة قارة 14- أحمد أحمد السدرة ذمار ضوران آنس 15- حسين أحمد حسين الصايدي صنعاء 16- خالد حمود أحمد العفارة ذمار المنار 17- حسين علي الشرفي ذمار المنار 18- محمد يحيى الخطيب ذمار المنار 19- خالد علي أحمد قطران صنعاء 20- سلطان حمود المول صنعاء بني بهلول 21- صلاح عبدالكريم احمد البرعي صنعاء 22- محمد أحمد محمد العواضي صنعاء بني بهلول 23- مصفطفى عبد الغني جابر صنعاء 24- حسين عبدالله علي المؤيد صعدة 25- حبيب صالح محرم القحطاني ذمار 26- وليد أحسن قاضي صنعاء الحيمة الداخلية 27- يوسف احمد علي مجلي صنعاء 28- عادل صالح عجلان صنعاء بني مطر 29- عبدالرحمن بشير المفرسك إب جبلة 30- قناف أحمد كامل عمران الجبل 31- نسيم حميد يحيى بابكر ذمار 32- عمر مطهر محمد الشجاع إب بعدان 33- متصدي محمد الحميري إب القفر 34- صالح سعيد الحداد صنعاء همدان 35- إبراهيم محمد الرهمي صنعاء سنحان 36- أحمد علي يحيى الوشلي صنعاء 37- عقيل عبدالله محمد النعمي صنعاء 38- علي عبدالله محمد الشرعي صنعاء 39- علي محمد علي البتامي صنعاء 40- علي حسين محمد صعدة مجز 41- أحمد عادل الغباري عمران خمر 42- حسان محمد التهامي حجة الشاهل 43- علي عبده عثمان حجة قفل شمر 44- المهند علي حفظ الله الآمانة السبعين 45- سمير هادي الجرف صنعاء سنحان 46- رمزي أمين القزعي عمران الجبل 47- إبراهيم محمد الويص ذمار جبل الشرق 48- همدان احمد عاطف ذمار عنس 49- بدر حسين مطهر ذمار المنار 50- مالك محمد حسن الوشلي ذمار ميفعة عنس 51- علي إبراهيم الأشول حجة وضرة 52- محمد أحمد الحوري ريمة الجبين 53- رمزي عبدالله المعلمي صنعاء آزال 54- عمران عبده عبيد الامانة السبعين 55- علأ عبد الوهاب الجنيد صنعاء 56- محمد محمد المطري صنعاء 57- عصام عبده علي خليل صنعاء 58- بسام أحمد الزبيري عمران عيال سريح 59- صادق احمد مصبح 60- صادق علي ابو هدعش 61- طارق علي الحنشي 62- عباس علي مؤيد المؤيد 63- طه حسين اسماعيل المداني 64- عبده حسين المحبشي 65- عبدالله مطهر السقاف 66-عبدالخالق حسين ابو مطر 67- عبدالفتاح مطلق الخراشي 68- عبدالكريم محمد ريس 69- اسامة عبدالكريم احمد الديلمي ذمار 70- محمد عباس محمد مطهر ذمار 71- زايد علي احمد الديلمي ذمار 72- علي عبدالله الصباري ذمار عنس 73- مالك محمد محسن الوشلي ذمار عنس 74- عبده احمد الرصاص إب القفر 75- عصام امين السلمي إب الظهار 76- نوح علي عباس إب يريم 77- وائل محمد حملة إب يريم 78- محمد عبدالوهاب جهلان ذمار 79- محمد مجاهد اليمني حجة الشاهل 80- هيثم قاسم يعقوب صعدة حيدان 81- رفيق محمد العرجي عمران المدان 82- عمار شرف علي الويسي المحويت 83- عبدالله حسين احمد محمد النجمي ذمار ميفعة عنس 84- صفوان علي مشرح إب المخادر 85- علي أحمد المليكي البيضاء رداع 86- فريد عبدالله الرصاص البيضاء الملاجم 87- مازن الفضلي ذمار 88- عبود السماوي ذمار 89- رشاد القوسي ذمار 90- محمد المنيدي ذمار خالد الخولاني ذمار 91- صالح جوهر ذمار 92- فارس محمد عقلان الامانة معين 93- مروان أحمد المنصوري الامانه السبعين 94- محمد الرحيم مرحب صنعاء سنحان 95- هاشم محمد الحميدي صنعاء 96- جهاد محمد الجراشي الامانة شعوب 97- نصر ناصر القيري الامانة السبعين 98- عبدالحميد أحمد القواس صنعاء همدان 99- أنس أحمد صالح أحمد العستوت ذمار ميفعة عنس 100- بشار عتيق ناصر العستوت ذمار ميفعة عنس 101- رضوان الجبري 102- احمد الجراد ذمار 103- إبراهيم الجزيمي ذمار 104- سلطان محسن ذمار 105- عبدالغني مهدي ذمار 106- محمد المروني ذمار 107- بلال رسام ذمار 108- فضل عبدالمحسن الجعلي صنعاء 109- صارق خالد علي قايد ردمان عمران ذيبين 110- ماجد أحمد محسن الخالدي ذمار آنس 111- عبدالخالق حسين ابو مطر صعدة ساقين 112- عبدالفتاح مطلق الخراشي صعدة الصفراء 113- فضل عيسى احمد حسين الهروجي ذمار ميفعة عنس 114- أحمد إسماعيل محمد الجرموزي ذمار آنس 115- الحسين صالح الأمير الأمانة 116- أحمد علي المنصوري 117- مصطفى سلطان أحمد العليمي الأمانة 118- حزام عبدالله حمود الشيخ صنعاء بني حشيش 119- علي عبدالله السقاء صنعاء بني حشيش 120- احمد محمد سعدان صنعاء سنحان 121- علي حسين القاسمي صنعاء 122- أحمد علي الفقية صنعاء 123- محمد ناصر الأهيف ذمار عنس 124- يحيى أحمد السراجي الأمانة شعوب 125- العميد عصام عبدالهادي سعيد السقاف تعز التعزية 126- مراد أحمد ذيبة حجة مبين 127- عبدالله حسين النجيمي ذمار ميفعة عنس 128- مالك محمد الوشلي ذمار 129- علي عبدالله الصيادي ذمار عنس 130- نجيب محمد يحيى المقدشي ذمار عنس 131- أيوب صالح بنيان صنعاء 132- محمد مجاهد حسن الأعكم عمران 133- عبدالحميد حسين المحبشي حجة المحابشة 134- فهد محمد عبده علي الشعثمي المحويت المدينة 135- بكيل صالح الضميري صعدة حيدان 136- حسين يحيى الطلاني صعدة حيدان 137- علي يحيى العياني صعدة حيدان 138- رضوان محمد يحيى الشيخ صنعاء همدان 139- محمد أحمد العياني صعدة حيدان 140- خالد أحمد عبده أبو راس عمران 141- العقيد محمد عبدالله شرف الدين صعدة مجز 142- غازي بكيل الوارصي حجة كحلان الشرف 143- هايل حسن الحفاشي حجة دهمان 144- خالد علي دهمان حجة دهمان 145- أحمد يحيى الجيلاني ذمار المنار 146- مراد علي الهمداني ذمار المنار 147- عقيل عبدالكريم الكبسي ذمار الحداء 148- جهاد محمد دايل صعدة الصفراء 149- ماجد صالح الزارعي صعدة سحار 150- ناشر سامر وحيش صعدة حيدان 151- عمر عبدالغني العركاضي صعدة سحار 152- أحمد يحيى الكبسي صعدة 153- إبراهيم عبدالوهاب المروني صنعاء أرحب 154- أحمد عبدالرحمن أحمد عرارة صنعاء 155- محمد أحمد محمد العجاج صنعاء 156- يحيى محمد القملاني صنعاء بني مطر 157- عبدالكريم محمد ريس صعدة حيدان 158- عبداللطيف محمد أحمد الوشلي ذمار عنس 159- وائل حسن علي الوشلي ذمار عنس 160- علي صالح كزم البيضاء رداع 161- حسن عايش الكليبي البيضاء رداع 162- عبدالله محمد الهراج ذمار 163- محمد أحمد ناصر الأهيف ذمار 164- حسين محمد القديمي ريمة مزهر 165- علي حسين الكبسي صنعاء 166- علي حمد مسعود صنعاء 167- شرف عبدالسلام الحوثي عمران حوث 168- فواز حزام العبيدي صنعاء أرحب 169- ربيع غانم الشعبي صنعاء أرحب 170- علي غانم سوى صنعاء أرحب 171- سعد مبخوت العوسجي صنعاء 172- عبدالله علي النجار صنعاء سنحان 173- حمير يحيى الحاشدي صنعاء 174- طه أحمد النواب صنعاء 175- صلاح حسين الشاكري صنعاء أرحب 176- وليد محمد اليحيصي صنعاء أرحب 177- رهيب شمسان العسرة عمران الأشمور 178- علي صالح محمد عياش ذمار المدينة 179- محمد محمد المهلل إب السياني 180- أديب سعيد يحيى تعز 181- فيصل عبده السروري تعز 182- علي صالح الغليسي ذمار جبل الشرق 183- أحمد صالح غبري صعدة ساقين 184- بندر فايز حماطي صعدة رازح 185- زايد علي الرزامي صعدة الصفراء 186- أحمد يحيى الماخذي عمران الجبل 187- أسامة منصور القادمي عمران عيال سريح 188- هاشم علي السيد صنعاء جحانة 189- حسين ضيف الله الشريف صنعاء جحانة 190- أمين صالح جحاء عمران صور 191- علي عبدالله مثنى عمران عيال سريح 192- سياف علي القشيري عمران القفلة 193- طارق خالد ردماني عمران ذيبين 194- قلعس حمود الجون عمارن شهارة 195- يحيى أحمد وهاس عمران عيال سريح 196- نبيل علي صالح المرامي ذمار عنس 197- ماجد أحمد صالح ناصر المرامي ذمار عنس المدينة 198- العزي عبدالله الديلمي ذمار عنس 199- عبدالله علي عبدالوهاب الوشلي ذمار ميفعة عنس 200- سلطان حمود النعماني إب 201- عبدالله مرشد الهبوب إب 202- صالح محمد الرصاص البيضاء الملاجم 203- أحمد محمد الجربي الحديدة زبيد 204- سلطان حسين محسن ذمار المنار 205- عيسى محمد شرف القديمي المحويت 206- محمد حسين الصبيحي حجة قفل شمر 207- سعيد أحمد مجلي ذمار جبل الشرق 208- علي علي زبار حجة قفل شمر 209- عبدالله صالح الموشكي ذمار مغرب عنس 210- علي صالح محمد عياش ذمار 211- محمد صالح السحامي ذمار جهران 212- أحمد محمد العامري ذمار عتمة 213- عبدالجليل عزيز المرقب ذمار عتمة 214- سعد محمد قريش صعدة ساقين 215- زكريا محمد بادر صنعاء 216- سامي أبو هادي صنعاء 217- بشار حافظ الذيفاني صنعاء 218- حازم علي حيدان صنعاء بني حشيش 219- عبدالكريم محمد الخروشي الآمانة شعوب 220- يوسف مهدي جميل صنعاء بني حشيش 221- عزي عبدالله بغوش حمزة ذمار المدينة 222-شمسان علي الحضوري صعدة رازح 223- إبراهيم الجلال صنعاء بني حشيش 224- سليمان النهاري صنعاء بني حشيش 225- منصور العقيلي صنعاء بني حشيش 226- محمود جابر صنعاء بني حشيش 227- عبدالله نبيل الحرازي صنعاء بني الحارث 228- علي غالب زاهر الامانة معين 229- أحمد شوعي القديمي عمران ريدة 230- عبداللطيف محمد الدرة عمران 231- يحيى خالد المكحولي عمران خارف 232- محمد ناصر الوشلي ذمار عنس 233- عبدالله علي النجار صنعاء 234-المقدم أحمد محمد عيضة الخولاني صنعاء 235- معين جابر قوبر الجوف 236- محفوظ الخليدي تعز 237- عبدالعزيز الشرعبي تعز 238- ياسين الهاشمي تعز 239- أحمد صالح عسلة حجة 240- عبدالوهاب حسن شعلان حجة 241- نواف حفظ الله الحنطي ذمار عنس 242- علي محمد عبده النهاري ذمار وصاب 243- قايد محمد حسين الحوثي ذمار 244- فارس صغير صالح أحمد محمد قليلة ذمار 245- فؤاد أحمد علي هادي لقمة 246- فايز مهدي الصيفي 247- علي أحمد صالح سويدان ذمار المنار 248- أمجد عبدالواحد الفلاحي إب الظهار 249- نبيل محسن البحيري البيضاء صباح 250- إبراهيم محمد العيدروسي الحديدة الجراحي 251- عمر بشير الفقيه المحويت الرجم 252- وائل يحيى يحيى القاسي حجة 253- عبدالسلام محمد عايض ذمار جهران 254- عبدالله علي الوشلي ذمار ميفعة عنس 255- العزي عبدالله الديلمي ذمار ميفعة عنس 256- ماجد أحمد المرامي ذمار ميفعة عنس 257- نبيل علي المرامي ذمار ميفعة عنس 258- عبدالرزاق أبو محيمد صعدة 259- عيسى العلافي صعدة 260- يحيى عدلان صعدة ضحيان 262- نوح عبدالله العفريت صعدة رازح 263- هائل أحمد حسين جمعان عمران المدان 264- صغير أحمد عبدالله دهقم عمران الاهنوم 265- حافظ أحمد عبدالله حسن المنعي عمران مسور 266- عائش محمد حسن سريع البادي عمران بيت شعفل 267- رماح يحيى علي العماري عمران الاهنوم 268- الرائدسليم صالح عبدالله صالح إسماعيل ذمار الحداء 269- الرائد عبدالناصر ناصر علي أبو خلبة ذمار الحداء 270- زاعق سنان أحمد عبدالله حمادي ذمار جبل الشرق 271- محمد أحمد أحمد الآنسي ذمار جبل الشرق 272- محمد حسين أحمد الزايدي مأرب صرواح 273- عبده حمد قاسم الحسني ريمة السلفية 274- عماد يحيى دهمان عمران المدينة 275- فيصل محمد مسعود نصر عمران المدينة 276- عبالفتاح ناصر ناصر الفليحي عمران المدينة 277- علي يحيى يحيى مفرح عمران المدينة 278- محمد حسن قماش الحيراني حجة المحابشة 279- علي محمود مقبل شمسان الوادعي عمران بني صريم 280- هاشم يحيى يحيى أحمد محمد المنصور عمران خمر 281- محمد جابر ماهي ملهي فزان عمران صوير 282- هلال نجم الدين النهاري صنعاء بني حشيش 283- محسن حسين الشوكاني صنعاء بني حشيش 284- دارس علي المنصوري عمران سفيان 285- يحيى قايد قصان عمران القفلة 286- يونس محمد محمد أحمد حامد الآنسي ذمار آنس جبل الشرق 287- صالح أحمد مفتاح إب القفر 288- ضيف الله عبدالله صاوي إب المشنة 289- محمد علي الشامي إب يريم 290- محمد ناصر الموسمي إب القفر 291- عمار شرف علي الويسي المحويت 292- بكر صالح الغرباني حجة 293- علي علي الراشدي حجة 294- حسين حمود البحري ذمار عتمة 295- علي محمد الشبيبي ذمار 296- عمار الشرعي صعدة سحار 297- صدام جدبة صعدة سحار 298- زكريا المغربي صعدة سحار 299- حسين علي الفرح صعدة رازح 300- حسين عبدالله الدولة صعدة ساقين 301- حسين محمد عيسى صعدة ساقين 302- إبراهيم محمد دهمان صنعاء بني حشيش 303- عبدالله محمد حصن الخولاني صنعاء خولان 304- مصطفى علي مرفق حلوة صعدة 305- إبراهيم حسين المهدي صنعاء 306- أحمد محمد الخولاني صنعاء 307- عبدالله سالم أحمد كداف صنعاء 308- عيسى حارف الحداد صنعاء 309- محمدعلي محمد الأشول عمران 310- معين علي الخطيب إب النادرة 311- هاني علي القادري إب حبيش 312- سليم ناصر الجنيدي البيضاء رداع 313- عبدالله ناصر المقرعي تعز 314- عبده سليم إسماعيل تعز 315- خالد محمد شرف الدين حجة الشاهل 316- شريف أحمد جمال الدين حجة قفل شمر 317- محمد صالح محمد يحيى حجة 318- بشار صالح الصارم ذمار الحداء 319- عبدالإله ملاطف عامر صنعاء بني الحارث 320- أبو الغيث محمد نشوان صنعاء سنحان 321- محمد عبدالغني الحدي صنعاء سنحان 322- عبدالباسط الرضي صنعاء سنحان 323- محمد المحاقري صنعاء سنحان 324- جلال محمد أحمد الزيادي صنعاء سنحان 325- عبدالمجيد عبدالله النعظي صنعاء سنحان 326- محمد عبدالواحد الدباء صنعاء بلاد الروس 327- هيثم صادق الغماري صنعاء بني الحارث 328- جيلان جراد صعدة 329- مجدالدين العزي صعدة 330- حمود الفرح صعدة 331- خليل فاضل صعدة 332- عبدالله محمد حنش صنعاء أرحب 333- يحيى عبدالجبار جحدان صنعاء أرحب 334- جلال سعد الذريري صنعاء أرحب 335- جمال يحيى أبو نشطان صنعاء أرحب 336- أحمد أحمد حسين المكني صنعاء 337- أحمد أحمد محمد سعد صنعاء سنحان 338- أحمد محمد الموجاني صنعاء سنحان 339- أسامة محمد الشرعبي صنعاء الحيمة الخارجية 340- ربيش محمد زيدان صنعاء همدان 341- عبدالعزيز محمد عبدالله الحملي صنعاء 342- علي حمود أحمد الحمزي صنعاء سنحان 343- لطف عبدالله النهاري الآمانة السبعين 344- محمد قاسم شيبان صنعاء بني مطر 345- محمد محمد الفراص صنعاء الطيال 346- نجم الدين جمال محمد مبخوت صنعاء 347- يونس محمد محمد الآنسي صنعاء 348- نجيب محمد سليمان صنعاء بني حشيش 349- محسن حسين الشوكاني صنعاء بني حشيش 350- محمد حسين العوش صنعاء بلاد الروس 351- معتصم محمد رزيق صنعاء بني حشيش 352- هشام أيوب مهدي صنعاء 353- محمد عبدالله النهاري صنعاء 354- عايش محمد اليادعي عمران 355- رماح يحيى الغماري عمران 356- أسامة محمد علي النوسي ذمار جهران 357- توفيق محمد صالح المحويت الرجم 358- ردفان محمد يحيى المطري المحويت حفاش 359- رياض أحمد حسن القعيشي المحويت بني سعد 360- جعفر محمد بتران صعدة رازح 361- رمزي المزلم صنعاء أرحب 362- عبدالله سوى صنعاء أرحب 363- أمجد العبيدي صنعاء أرحب 364- مجمل الجحدري صنعاء الحصن 365- محمد الأشول صنعاء الحصن 366- محمد روضان صنعاء الحصن 367- أحمد ثابت التام ذمار مغرب عنس 368- بكيل عبده القطوي صنعاء 369- طه عبدالرحمن المحجري صنعاء بني الحارث 370- عبدالكريم حسين أحمد الموجاني صنعاء 371- السباعي أحمد حفظ الله السباعي ذمار ضوران آنس 372- بدري ناجي إبراهيم ذمار وصاب العالي 373- عبده أحمد قاسم الحسني ريمة السلفية 374- هادي دهشوش الجعشني صعدة سحار 375- حافظ أحمد المنعي عمران مسور 376- حسن منصور زهرات الحديدة 377- أنور محمد أحمد جعران ذمار جبل الشرق 378- رعد أحمد الخراشي ذمار 379- مشير حسين المسن ذمار 380- أسامة محمد المنصوب ذمار 381- أحمد عبده الحيمي الآمانة شعوب 382/ بلال قاسم محمد الحميدي صنعاء 383/ حمدي حمدي عبده علي القباطي صنعاء 384/ زيد علي علي كباي صنعاء 385- سليم محمد الفقيه صنعاء بني بهلول 386/ صالح عبدالله سعيد الكميم صنعاء 387/ صدام ناصر الطامش صنعاء بني مطر 388/ عبدالباسط عبدالصمد المرتضى صنعاء بني الحارث 389/ علي محمد محمد اليسري صنعاء 390/ عمر عبدالقوي سيف الآمانة معين 391/ غالب أحسن الشامي صنعاء الحيمة الخارجية 392/ علي جمال محسن الآنسي صنعاء 393/ طه أحمد عبدالرزاق المهدي صنعاء 394/ محمد أحمد داور الحديدة زبيد 395/ مقيت الخياطي المحويت الرجم 396/ عصام خالد العابد حجة الشاهل 397/ فارس محمد أحمد الحسني ذمار 398/ إبراهيم ماجد خصروف صنعاء بني مطر 399/ أسامة علي صبر صنعاء بني مطر 400/ إسماعيل خالد المجاهد الآمانة السبعين 401- بكيل محمد الجهمي صنعاء بني مطر 402 جبران مجاهد محمد فرحان صنعاء 403- شعيب حسين محمد هراش صنعاء Advertisements 404- رضوان محمد يحيى عصية صنعاء صنعاء القديمة 405- عصام أحمد الغويدي صنعاء بني مطر 406- عصام عبدالله قاسم المجاهد صنعاء 407- محمد أحمد محسن السقاف صنعاء 408- محمد عبده برقوق صنعاء بني الحارث 409- مرد عبدالله محمد مردم صنعاء الحيمة الخارجية 410- مصطفى عبدالرحمن الكبسي صنعاء 411- ناصر محمد حمزة صنعاء الحيمة الداخلية 412- خالد عبده علي صنعاء 413- محمد صالح الهمداني صنعاء همدان 414- مجاهد علي العنسي عمران ثلا 415- وسيم مسلم إب يريم 416- صالح واسع إب يريم 417- محمود رزق إب يريم 418- أديب محمد الشامي إب السدة 419- حمدي محمد المضلع إب النادرة 420 - عبده محمد المبارزي إب المخادر 421- علي محمد الجمعي إب حزم العدين 422- فهد محمد عبده الشعثمي المحويت 423- أديب سعيد تعز خدير 424- فيصل السروري تعز خدير 425- أصيل إبراهيم الشعبي حجة 426- عبدالملك محمد جمال الدين حجة 427- محمد عبدالله البروي ذمار ضوران آنس 428- أحمد الغاشي ذمار عنس 429- عبدالرحمن الموشكي ذمار عنس 430- محمد الموشكي ذمار عنس 431- مكرم السدمي ذمار عنس 432- محمد البهلولي صنعاء بني بهلول 433- عبدالله السباعي الآمانة السبعين 434- عبدالله عبدالرحمن شرف الدين الهجري عمران ثلاء 435- مشير حسين علي ناصر المسن ذمار عنس 436- فؤاد علي صغير عبدالله الحديدة 437- فائز علي سليمان قاسم الحديدة 438- عبدالله عوض محمد الحديدة 439- يحيى محمد عبدالوهاب الشامي إب المخادر 440- عبده حسن علي حجة 441- أحمد ثابت التام ذمار مغرب عنس 442- زاعق سنان حمادي ذمار جبل الشرق 443- علي أحمد سويدان ذمار المنار 444- مجيب حميد المصنف ذمار وياب العالي 445- محمد أحمد الآنسي ذمار جبل الشرق 446- عمار ناصر الصيفي صعدة 447- خميس عيضة العود صعدة 448- عبدالملك عتيق صعدة 449- هشام مريط صنعاء الحيمة الداخلية 450- محمد القرعضي صنعاء الحيمة الداخلية 451- عبدالحميد هاجر صنعاء الحيمة الداخلية 452- أحمد حترش صنعاء الحيمة الداخلية 453- حمود علي الجمل صنعاء همدان 454- محمد عبدالملك محمد المساوى صنعاء 455- نصر عبدالله أحمد الجبري صنعاء 456- ياسر أحمد الكبوس الآمانة آزال 457- ثابت مجاهد عبيد صنعاء 458- خالد أحمد الرفيق صنعاء 459- المهلب عبدالرحمن المهلب صنعاء بني مطر 460- المقدم محمد عبدالله محمد العجمي صنعاء سنحان 461- صخر علي أحمد محمد السراجي صنعاء سنحان 462- هارون حسين علي الشامي صنعاء سنحان 463- طارق يحيى علي صالح العزي ذمار ضوران آنس 464- دارس صالح علي صالح الغولي صنعاء خولان الطيال 465- نصر عبدالله أحمد الجبري صنعاء بني بهلول 466- ملازم أول إبراهيم علي عبدالله المجزي صنعاء بلاد الروس 467- محسن محمد علي راجح صنعاء الحيمة الخارجية 468- إسماعيل محمد المجاهد الآمانة السبعين 469- العقيد عبدالرقيب عبدالرب حسن الحوثي عمران حوث 470- العقيد معين عبدالله أحمد البدوي الآمانة معين 471- العقيد عبداللطيف صالح علي التوعري صنعاء خولان 472- المقدم علي يحيى محمد الوجيه عمران 473- هيثم علي الغيلي صعدة ضحيان 474- فؤاد أحمد لطف الله الذرة صنعاء الحيمة الداخلية 475- أسامة عبدالقادر علي عناش عمران المدينة 476- علي المروني ذمار 477- رائد هيسان ذمار 478- يوسف علي أحسن القاسمي صعدة 479- زاهر ناصر العراقي صعدة 480- جابر محمد دريدح صعدة رازح 481- عبدالعزيز زايدة صعدة رازح 482- محمد عبدالله الرازحي صعدة رازح 483- عباس محمد مطر صنعاء 484- منصور صالح علي صمغة صنعاء 485- نبيل محمد جهلان صنعاء بني مطر 486- هيثم محمد الصبري صنعاء سنحان 487- منصور صالح القنب المحويت حفاش 488- عبدالسلام الشارف حجة كشر 489- رضوان الشارف حجة كشر 490- أحمد الشنفي حجة كشر 491- طارق الشريف حجة كشر 492- يوسف الشنفي حجة كشر 493- محمد الشارف حجة كشر 494- حمود القاضي حجة كشر 495- إبراهيم عبدالرزاق سند حجة كحلان الشرف 496- أحمد قائد العطيف ذمار المنار 497- حمزة عبدالله الحرضي ذمار ضوران آنس 498- مكرم علي غالب السدمي ذمار ضوران آنس 499- نسيم أحمد السياغي صنعاء همدان 500- عاهد حميد هبة صنعاء همدان 501- محمد حميد هبة صنعاء همدان 502- عبداللطيف صالح القفري صنعاء الحصن 503- علي محمد أحسن المحاقري صنعاء سنحان 504- فؤاد ناصر عبدالله النعماني صنعاء 505- محمد عبدالله السعادي صنعاء بني مطر 506- أحمد حميد الكرشمي صنعاء سنحان 507- زكريا عبدالكريم الشامي صنعاء سنحان 508- فارس مهدي العنب صنعاء بني حشيش 509- عبدالكريم محمد السعدي صنعاء سنحان 510- علي صالح يحيى الحازي صنعاء بني مطر 511- محمد أحمد العطائي الأمانة السبعين 512- مدين علي أحمد صنعاء بني مطر 513- أسامة عبدالقادر علي عناش عمران 514- دارس ناصر باقي عمران ذيبين 515- عدل علي ضين عمران ذيبين 516- محمد محسن حبيب عمران ذيبين 517- فارس حاتم ذمار 518- محمد الخضر ذمار 519- صالح هاجر ذمار 520- محمد الكلبي ذمار 521- أحمد راشد ذمار 522- يحيى محمد السعيدي ذمار ضوران آنس 523- يحيى ناصر البارد ذمار عنس 524- عماد علي البردة ذمار الحداء 525- حسين صالح عسكر صعدة الصفراء 526- خالد عدنان العويري صعدة سحار 527- بسام عبدالكريم سعيد الجنيد صنعاء 528- بشار محمد الحجازي صنعاء مناخة 529- خالد أحمد مصلح صنعاء صعفان 530- طه أحمد طامش صنعاء بني الحارث 531- محسن محمد علي راجح صنعاء 532- محمد روضان علي صنعاء الحصن 533- هارون حسين الشامي صنعاء سنحان 534- ياسر علي متاش الآمانة شعوب 535- يحيى صالح عطية صنعاء 536- يحيى محمد الفقيه صنعاء سنحان 537- عبدالله علي عبدالله حسين البروي ذمار ميفعة عنس 538- مانع علي الدويش إب فرع العدين 539- ياسر رسام المعمري المحويت الرجم 540- ياسر الحماسي صعدة حيدان 541- غايب محمد مدهش صعدة حيدان 542- عبدالله احمد الكمعي صنعاء 543- إبراهيم وثاب صنعاء ارحب 544- سيف الدين الفقيه صنعاء ارحب 545- عبدالله السعبي صنعاء ارحب 546- شهاب صالح الحداء صنعاء 8. عبدالله محسن الروافي صنعاء بني الحارث 547- علي محمد الشهاري صنعاء التحرير 548- محمد عبده صالح المقدام صنعاء مناخة 549- منيف السهمي صنعاء جحانة 550- عمار علي جابر صنعاء سنحان 551- رضوان محمد الفقيه صنعاء سنحان 552- محمد محمد الحاج صنعاء جحانة 553- غادر دهمان عمران 554- محمد الحيداني عمران 555- فيصل نصر عمران 556- عبدالفتاح الفليحي عمران 557- علي مفرح عمران 558- بكر حمود الجلالي عمران الجبل 559- طاهر القليصي المحويت 560- محمد علي التهامي حجة اسلم 561- زبن الله صالح القبعي ذمار جبل الشرق 562- عبدالله قاسم السياغي صنعاء همدان 563- عمار عبدالحميد العمري صنعاء 564- عيسى عارف الحداد صنعاء 565- محمد الحميضة احمد صنعاء بني بهلول 566- محمد حمود القطيلي صنعاء تابع قتلى المليشيات 567- محمد منصور حسين التيس صنعاء 568- ناجي محمد عمر الحيمي صنعاء 569- هشام احمد راوع صنعاء بني مطر 570- محمد راجح الظفاري صنعاء ارحب 571- سعيد صالح الرجوي صنعاء ارحب 572- صالح محمد علي هاجر ذمار عنس 573- علي عبد الحميد المروني ذمار عنس 574- رائد سيف هيسان ذمار عنس 575- محمد ناصر الكلبي ذمار عنس 576- فارس عبد الله حاتم ذمار عنس 577- محمود سعد الخضر ذمار عنس 578- أحمد صالح راشد ذمار عنس 579- صدام صالح السيه المحويت جبل المحويت 580- محمد احمد الفقيه حجة اسلم 581- أسامة محمد البنوي ذمار جهران 582- أنور غالب محمد صبر ذمار جبل الشرق 583- عبداالباري مفرح صعدة حيدان 584- عبدالرحمن مصري صعدة حيدان 585- صقر محمد نهشل صنعاء الحيمة الداخلية 586- عبدالعزيز عبدالغني غالب صنعاء سنحان 587- عبدالله علي منصر صنعاء معين 588- علي زيد مدار صنعاء مناخة 589- علي محمد علي الذاهبي صنعاء 590- عمار محمد عبدالله المقداد صنعاء 591- فاروق صالح الشيخ صنعاء سنحان 592- مجاهد إسماعيل الغبيسي صنعاء ارحب 593- هيثم احمد وعيل صنعاء ارحب 594- عمران فيصل اسعد صنعاء شعوب 595- توفيق منصور اسعد صنعاء شعوب 596- عبدالله حسين احمد الشعبي صنعاء ارحب 597- سيف الدين سعد الفقيه صنعاء ارحب 598- إبراهيم محمد قاسم وثاب صنعاء ارحب 599- إبراهيم ناصر الحميري اب ذي السفال 600- بشير محمد الربوعي اب العدين 601- حسن علي السمعولي اب حبيش 602- رياض سعيد الحسني اب السبرة 603- عدنان عباس إبراهيم الظهرة ذمار وصاب العالي 604- يحيى عبدالله المشراق ذمار 605- خالد عدنان شايع العويد صعدة 606- اصيل ناجي الجوشعي صعدة الصفراء 607- رايد ضيف الله جابر المعولي صعدة ساقين 608- يحيى محمد العزي صعدة كتاف 609- يحيى الجرادي صنعاء بني حشيش 610 محمد العقيلي صنعاء بني حشيش 612- محمد مهدي صنعاء بني حشيش 613- احمد حسين العوش صنعاء بلاد الروس 614- احمد هاشم السراج صنعاء سنحان 615- ايمن محمد النميري صنعاء سنحان 616- حسن حسن المسمري صنعاء التحرير 617- عبدالحكيم عبدالله راشد صنعاء السبعين 618-عمرو عبدالله الحمادي صنعاء القديمة 619- محمد محمد الشريف صنعاء الثورة 620- مراد صالح طاهر صنعاء خولان 621- عبدالحميد احمد الغرباني صنعاء 622- علي عبدالله السماوي صنعاء همدان 623- منصور المروني صنعاء همدان 624- مجاهد الملجمي البيضاء الملاجم 625- حامد محمد احمد العكباري صنعاء 626- حميد ناصر السلامي صنعاء مناخة 627- نصر عبدالله أحمد الجبري صنعاء 628- ياسر أحمد الكبوس آزال 629- ثابت مجاهد عبيد صنعاء 630- خالد أحمد الرفيق صنعاء 631- فارس منير محمود الوصابي 632- محمد صالح الموشكي ذمار مغرب عنس 633- أحمد معوض مدخش صعدة حيدان 634-صخر علي السراجي صنعاء سنحان 635- طارق يحيى علي العزب صنعاء 636- علي علي السراجي صنعاء بني حشيش 637- محمد عبدالله العجمي صنعاء سنحان 638- معين عبدالله أحمد البدويصنعاء 639- أحمد عبدالله الأعجم صنعاء الطيال 640- عبدالله محسن الأعجم صنعاء الطيال 641- محمد المسوري عمران 642-- صدام السالمي عمران 643- بدرالدين الأشموري عمران 644- محمد علي الجندبي عمران الطويلة 645- سلمان صالح ناصر المعبوش حجة المفتاح 646- فواز أحمد المدومي حجة 647- محمد عبدالرب محمد العفاري حجة 648-سمير قايد الحداد ذمار عتمة 649- عبدالله علي حسين البروي ذمار عنس 650- نسيم مرشد مهدي المنصوري ذمار 651- فارس ضيف الله عامر صعدة سحار 652- يحيى حسين أحمد سعدان صعدة 653-عادل القاولي صنعاء حجانة 654- عماد ناصر حسين القارني صنعاء 655- زاهر ناصر العراقي صعدة 656- جابر محمد دريدح صعدة 657- فؤاد محمد الناصر صنعاء سنحان 658- محمد عبدالله حميد الدين صنعاء 659- محمد عبدالله الشامي صنعاء بلاد الروس 660- محمد علي جسار صنعاء همدان 661-- مقنع عبدالله مقنع صنعاء همدان 662-- نسيم سعد الضبيبي صنعاء بني الحارث 663- حسين هادي الفقيه صنعاء أرحب 664- داحش حسين حمامي صنعاء أرحب 665-صقر حسين نشوان مشيب حجة وشحة 666- عباس حسين محمد محجوب حجة أسلم 667- علي انسي محمد مسعود حجة 668- فارس عبدالله العزي ذمار ضوران آنس 669- علي عبدالحميد المروني ذمار ضوران آنس 670- أحمد صالح راشد ذمار ضوران آنس 671- رائد سيف هسيان ذمار ضوران آنس 672- عاصم ثابت منصر ذمار عتمة 673- عبدالجليل عبدالعزيز المساوى ذمار عتمة 674-الشهيد صادق علوان جحوش صعدة مجز 675- علي حسين قميص صعدة الصفراء 676- محمد يحيى علي الخطيب صعدة 677- نبيل أحمد مسفر الثماني صعدة 678- نجيب شاعب محمد محسن شاعب صعدة 679- هيثم فيصل علي الغيلي صعدة 680- عبد الملك مجاهد المعمري صنعاء 681-عبدالإله عبدالملك الغرباني الأمانة شعوب 682- وليد أمين محمد المعافا صنعاء 683- عبدالرحيم علي الحيمي صنعاء مناخة 684- أنور الهصيصي صنعاء 685- عماد القارني صنعاء 686- بدر الدين الأشموري صنعاء 687- محمد المسوري صنعاء 688- صدام السالمي صنعاء 689- صخر علي أحمد الدعوس إب القفر 690-عاصم قاسم محمد الجعفري إب يريم 691- علي صالح علي الجلال إب يريم 692- محمد عبده السموعي إب يريم 693- عادل عبدالعزيز محمد جيلان المحويت الخبت 694- علي يحيى الشيبة المحويت 695- وسيم أحمد أحمد الملحاني المحويت 696- أحمد أحمد حسين أبوهاشم حجة مستباء 697- إبراهيم العكيشي صنعاء 698- هشام معياد صنعاء 699- أكرم الداعري صنعاء 700-عمار النكيع صنعاء 701-عبده العمادي صنعاء 702- العقيد عبدالعزيز سعد منيف صنعاء 703-حمير يحيى البنوري صنعاء مناخة 704- سام عبدالله علي الحميدي صنعاء 705- صالح علي أحمد الكول صنعاء بني بهلول 706- قيس عيضه مقبل دانه صنعاء 707- الرائد عبد الله عبد الله صالح القارني عمران 708- محمد حسين حسين الوتاري عمران 709- محمد محمد رضوان زايد عمران صوير 710-جمال القطيب حجة 711- محمد المروني حجة 712- عصام معيض حجة 713- محمد عبدالفتاح المرامي ذمار ميفعة عنس 714- أحمد عيضة العراقي صعدة 715- زايد حميد هجوان صعدة 716-عمر محمد شجاني الحديدة الجراحي 717- توفيق حسين مفرح العمري صعدة 718-عبدالله عبدالرحمن سهيل صعدة 719- أنور عبدالله القديمي صنعاء همدان 720- علي صالح أبو لحوم صنعاء 721- الشهيد محمد ناصر السنحاني صنعاء 722- طه حسين عايض صنعاء همدان 723- علي أحمد محمد الناصري صنعاء 724- محمد أمين النهاري صنعاء بني الحارث 725- أحمد إسماعيل الديلمي ذمار عنس 726- وعلي أحمد الفقيه ذمار عنس 727- ضيف الله غانم بحير ذمار عنس 728- أحمد ناصر الهبة إب يريم 729- جوهر نبيل النخلاني إب السياني 730- علي محمد الحداد إب القفر 731-مجاهد علي النهاري إب الظهار 732- ظافر محمد محمد القطراني صنعاء 733- سام عبدالله علي الحميدي صنعاء بني حشيش 734- مرزوق شرف مانع الناصري صنعاء 735- يحيى أحمد الحطابي صنعاء همدان 736- نجم الدين قاسم المزلم الأمانة معين 737- بلال أحمد النهاري صنعاء بني الحارث 738- خالد أحمد محمد المياح صنعاء 739- يحيى علي الغولي صنعاء بني الحارث 740- يوسف عوض الحمادي صنعاء همدان 741- أحمد محمد البرعي صنعاء 742- نبيل يحيى المتوكل صنعاء بني الحارث 743- صدام عبدالله الشماحي صنعاء مناخة 744- محمد عبدالله صالح عطية صنعاء 745- محمد عبده السموعي إب يريم 746- جمال القطيب حجة 747-محمد المروني حجة 748- عصام معيض حجة 749- عبدالله عبدالرحمن سهيل صعدة 750- سام عبدالله علي الحميدي صنعاء بني حشيش 751- نصر عبدالله أحمد الجبري صنعاء 752- خالد غالب حملة إب يريم 753- شهاب شايف أحمد هزام بمديرية يريم 754-- محمد القحم حجة 755- أكرم أبو غزال حجة 756- عبدالغني زعبل حجة 757- فرحان عبدالله الشومي حجة 758- عبده صالح الشعلي حجة 759- النقيب ماجد أحمد الخالدي ذمار جبل الشرق 760- هايل حسين مهدي عاطف ذمار عنس 761- ماجد حسين الصليمي صعدة 762- عبدالله عبدالله صالح القارني صنعاء 763- ماجد عبد الرزاق العزب صنعاء الطيال 764- عصام ناجي مسرع صنعاء 765- عارف عبد الرزاق العديني صنعاء 766- محمد حمود السواري صنعاء 767- عبدالله حسين الشيخ صنعاء 768- عبدالبديع عبدالرب الحوثي عمران حوث 769- نشوان حسين أبو شويعة عمران 770- هارون يحيى العبدي عمران عيال سريح 771- حسن محمد القاضي ريمة الجبين 772- بازل صالح شريان النققيب صنعاء 773- بلال عبده علي الضبيبي صنعاء 774- جمال محمد عبدالله الحبابي صنعاء 775- رضوان علي محسن الملصي صنعاء 776- عادل محمد صالح الخولاني صنعاء 777- عبدالله عبيد القانص صنعاء مناخة 778- خالد محمد المروني صنعاء 779-عبدالحكيم قايد الشريف صنعاء 780- محمد أحمد الشهاري صنعاء 781- حمزة خالد الشهراني عمران الجبل 782- رياض عبدالله الغراب إب بعدان 783- غمدان أحمد المعزبي إب القفر 784- عبدالله صالح حيدر البيضاء صباح 785- يوسف العامري حجة أسلم 786- طه أحمد هبه حجة المحابشة 787- عبده بن عبده عطيفة صنعاء آزال 788- علي محمد يعقوب صنعاء بني الحارث 789- عمرو أحمد حسين الربع صنعاء 790- محمد بدر الصباري صنعاء الحيمة الخارجية 791- محمد حزام المنتصر صنعاء بني الحارث 792- عصام يحيى الغولي عمران ريدة 793-علي يحيى الحاج عمران ريدة 794- عبدالناصر محمد حمادي إب القفر 795- يوسف علي دميح إب القفر 796- هاني عبدالله الزيادي ذمار الحداء 797- يحيى علي نبهان ذمار المنار 798-مطيع أحمد القامص ذمار المنار 799- بسام حنيش وناصر العبيدي صنعاء سنحان 800- محمد الخليدي إب ريف إب 801- طلال صالح عامر صعدة 802-إبراهيم محمد شمس الدين صعدة 803- يوسف جبران الجحيرب صعدة 804 سلطان عبدالله سيلة صعدة 805- إسماعيل محمد الحمزي صعدة 806- مبروك أحمد يحيى الغبيري صعدة 807- أحمد عبدالكريم يحيى القهدة صنعاء 808- أحمد علي يحيى الأقرم صنعاء

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