بنحو شهر.. مصرع نحو 800 عنصر حوثي شرق صنعاء والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

صنعاء الجوف - الخليج 365

أكدت مصادر في القوات الحكومية مصرع نحو 800 عنصرا من مليشيات الحوثي الانقلابية بنيران القوات الحكومية في جبهات مديرية نهم والجوف خلال الفترة من 15 يناير إلى 10 فبراير 2020.



وطبقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، تعد هذه الإحصائية جزءً من الخسائر البشرية للمليشيات والتي أعلنت عنها عبر وسائل إعلامها وهو ما يؤكد إصرارها على الدفع بالبسطاء إلى معارك خاسرة في سبيل مشروعها العنصري الخبيث دون اكتراث بأرواحهم.

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ويحسب المركز، يظهر أن معظم قتلى المليشيات خلال الفترة المذكورة هم من فئة الأطفال كانت قد استدرجتهم إلى جبهات الموت، الكثير منهم اختطفتهم دون عليم أهاليهم، ولم تعرف بهم أسرهم إلا حين عودتهم جثثاً هامدة.

وتستغل المليشيات الانقلابية الأوضاع المعيشية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها للزج بأبنائهم في المحارق في حين تحتفظ قيادات المليشيات بأبنائها وتدفع بهم للدراسة في أرقى جامعات العالم أو لتولي مناصب رفيعة في المؤسسات الحكومية المختطفة.

ودعت المصادر العسكرية، أولياء ورجال القبائل إلى عدم الانجرار وراء الدعاية الحوثية ورفض إرسال الأطفال إلى جبهات الموت ومقاومة هذه الرغبات العنصرية المقيتة التي تهدف لإبادة أبناء الشعب في حين تتفرد هي بحكم الشعب ونهب ثرواته.